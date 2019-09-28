“Dansın Formula'sı” Türkiye'de

ANKARA (AA) – EDA ÖZDENER – Dünyanın en hızlı tempolu dans gösterilerinden birini sunan ve yarattıkları figürlerle ünlenen Todes Dans Topluluğu, başkentte sahne alacak.

Koreografilerinde dans figürlerinin yanı sıra sihirbazlık gösterileri ve tiyatral öğelere de yer veren Rus topluluk, 16 Ekim Çarşamba akşamı ATO Congresium'da başkentli dans tutkunlarının karşısında olacak.

Yarattıkları kendilerine özgü figürlerle adlarından söz ettiren Todes, Micheal Jackson, Ricky Martin ve Mariah Carey gibi ünlü sanatçıların arkasında yaptıkları danslarla tanınıyor.

Gösterilerindeki hızlı tempoyla dikkati çeken ve izleyenlere "Dansın Formula'sı" dedirten topluluk, 500 dansçıdan oluşuyor. Bu yıl 80 ülkede turne yapan Rus topluluk, Ankara'ya 70 kişilik ana grubuyla gelecek.

– "Sanatsal şölen"

Grubu Türkiye'ye getiren Armoni Organizasyon'un yönetim kurulu başkanı Ahmet Ekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un Rusya-Türkiye Kültür Yılı olduğunu söyledi.

Todes Dans Topluluğu'nu bu kapsamda Türkiye'ye getireceklerini belirten Ekşi, Todes'in 1986'da Rus balerin Alla Duhova tarafından Rusya'nın kültür başkenti sayılan St. Petersburg'ta kurulduğunu anlattı.

Duhova'nın Rusya ile Türk Cumhuriyetleri ve Baltık ülkelerinin birçoğunda sayısı 250'yi aşan dans okulu bulunduğunu, Todes dansçılarının da bu okullardan yetiştiğini dile getiren Ekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Todes Dans Topluluğu'nu diğer dans topluluklarından ayıran özelliği, bilinen dans figürlerinden farklı olarak kendi yarattıkları figürlerle oluşturdukları etkileyici koreografileri. Tempoları da oldukça hızlı. Tempo ve hız açısından dünyada eşleri yok. Ankaralılar, şimdiye kadar izlemedikleri bir dans gösterisine şahit olacaklar. Bu sanatsal şöleni kaçırmamalarını tavsiye ediyorum."

Ekşi, Todes Dans Topluluğu'nun geçmiş senelerde İstanbul'da da izleyici karşısına çıktığını, 3 akşamın tüm biletlerinin satıldığını ve izleyicilerin gösteriyi büyük beğeniyle karşılandığını sözlerine ekledi.