Dap Yapı'dan Validebağ Konakları'na özel kampanya
İSTANBUL (AA) – DAP Yapı, İstanbul'daki projesi Validebağ Konakları'nda mevcut yüzde 10 KDV indirim kampanyasına, yüzde 0,99 faiz oranıyla 180 ay vade kampanyasını ekledi
DAP Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Forbes dergisinin en fazla getiri sağlayan markalı konut projeleri raporunda kendi bölgesinin en değerli projesi seçilen Validebağ Konakları, yakın zamanda açıklanan bu yılki listede de yine kendi bölgesinin getiri potansiyeli yüksek projesi seçildi.
Validebağ Korusu'na yürüme mesafesinde yer alan ve boğaza komşu proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Avrasya Tüneli'ne 5 dakika mesafede konumlanıyor.
Validebağ Konakları, az katlı mimarisiyle bölgeye değer katıyor. 5'şer katlı toplam 319 konaktan oluşan, 1+1'den 6+1'e, 70 metrekareden 650 metrekareye farklı tiplerde konak seçenekleri bulunan Validebağ Konakları, yeşilin tüm zenginliğini sunan koru manzarasına ek olarak, geniş iç bahçeler ve gölet manzarasına da sahip.
– "Faiz indirim rüzgarını arkamıza aldık"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, özel lokasyondaki projenin yüzde 10 KDV avantajı ile ciddi indirim sağlandığını belirterek, "Şimdi de kamu bankalarının faiz indirim rüzgarını arkamıza aldık. Biz de yüzde 0,99 oranla 180 ay vade fırsatı sunuyoruz. Buna göre müşteriler yüzde 1,5 yerine 0,99 oranla alım fırsatı yakalayacak." ifadelerini kullandı.
Faiz fırsatı sayesinde tüketicilerin yatırım yapmaya başladığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na göre faizlerin yüzde 1'in altına çekildiği ağustos ayında 2,7 milyar liralık konut kredisi kullanıldı. Yine TÜİK'in açıkladığı son ciro endeksinde,temmuzda yüzde 9,2 artış yaşandığını görüyoruz. Özetle tüketici alıma başladı. Bu, kamu bankaları öncülüğünde başlayan faiz indiriminin ve doların aşağı yönlü hareketinin başlayan yansıması."
Yoğun talebi geri çevirmemek adına bu kampanyayı devreye aldıkları bilgisini veren Yılmaz, "Konut sahibi olmak isteyenler için sürpriz yapmaya devam ediyoruz. Alıcı ve yatırımcılarımızın isteklerini geri çevirmemek tüketicinin yükünü hafifletmek için yeni bir kampanya başlattık. Konut almanın artan maliyetlere rağmen fedakar kampanyalar sayesinde en cazip dönemini yaşıyor. Konut almak hiç bu kadar kolay olmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.
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