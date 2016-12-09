Darbe Araştırma Komisyonu Atatürk Havalimanında

15 Temmuz darbe girişiminin ardındaki kalkışmayı bütün yönleriyle incelemek ve alınması gereken önlemleri devretmek amacıyla oluşturulan kurul, İstanbul’daki incelemelerine Atatürk Havalimanında başladı. Türk Hava Yolları’nın tarifeli seferiyle Ankara’dan saat 17.30’da İstanbul’a gelen komisyon üyeleri başlangıçta Atatürk Havaalanı hava trafik denetleme kulesini ziyaret etti.

Komite Başkanı Reşat Petek ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz gecesi havalimanında bulunan yetkililerden yaşananlara ilişkin bilgiler aldı.

Kurul üyeleri daha sonra Havalimanı içerisinde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğüne geçerek burada da incelemelerde bulundu.

Darbe Komisyonu başkanı Reşat Petek, burada Özel Hareket şube müdürlüğündeki personele 15 Temmuz gecesindeki kahramanlıklarından ötürü teşekkür etti.

3 gün süreyle İstanbul’da kalacak Darbe Komisyonu üyeleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Çengelköy Güvenlik Amirliğinde de incelemelerde bulunacak. Komisyon ayrıca darbe girişimi esnasında şehit olanların yakınlarını ve gazi olanları da ziyaret edecek.

Ferhat Yasak