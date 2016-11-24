Darbe emrini Tuğgeneral Partigöçten almış

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili ayrıntıları gün geçtikçe ortaya çıkmaya devam ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi ardından yakalanan Genelkurmay Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ifadesinde, “Önce tatbikat, sonra tehdit var dediler, peşinde böyle bir teşebbüs olduğunu öğrendim” diyerek kendini savunmuştu. Darbeci general Partigöç’ün bu ifadelerini, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar’ın darbe girişimi için 15 Temmuz gecesi Ankara’dan Elazığ’a gelen oysa uçaktan iner inmez gözaltına aldırarak tutuklanmasını sağladığı Tuğgeneral Abdülkerim Meşhur’nün ifadeleri yalanladı.

“BANA EMIR VE LİSTEYİ PARTİGÖÇ VERDİ”

Yurtta Sulh Konseyi tarafından Elazığ Sıkı Yönetim Komutanı olarak atanan Tunceli Hozat 51. Motorlu Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdülkerim Ünlü’nün ifadesinde, “İzinli olarak Ankara’daydım. 14 Temmuz günü askeri lojmanlarda Genelkurmay Başkanlığı Personel Daire Başkanı Tuğgeneral Mehmet Partigöç ile buluştum. Partigöç, bana 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili Elazığ Sıkı Yönetim Komutanı olarak görevlendirildiğim darbe bildirisini ve çalışacağım personel listesini verdi. FETÖ ile bir bağlantım değil. Gülen cemaati ile bağlarımı 2015 yılında koparmıştım” dediği öğrenildi.

’İTİRAFÇI OALCAĞIM’ DİYE GELDİ, FETÖ’CÜLÜĞÜ REDDETTİ

Birincil ifadesinde darbe emri ve sıkı yönetim kadrosunda kimlerin ödev yapacağı askeri personel listesini Partigöç’cilt aldığını söyleyen, arkasından da tutuklanarak Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Meşhur’nün iki kez itirafçı almak için girişimde bulunduğu öğrenildi. İtirafçı elde etmek isteyen Ünlü’nün son anda vazgeçtiği, oysa daha önce ifadesinde belirttiği “2015 yılında Gülen cemaatinden ayrıldım” ifadesinin kayda yanlış geçtiğini, kendisinin 1995 yılında bu cemaatten ayrıldığını söylediği, kayıtlara yanlış geçildiğini iddia ettiği de edinilen bilgiler arasında yer aldı.

“DOSYAYI TAHRIP ET”

15 Temmuz akşamı gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tuğgeneral Abdülkerim Meşhur’nün, 8. Kolordu Komutanlığında nezarethanede bulunurken yapılan üstteki aramasında cebinde “Odamda bulunan dosyayı tahrip et” yazılı bir not çıktığı da öğrenildi. Bulunan anekdot üstüne Meşhur’nün Elazığ’da kaldığı orduevindeki odasında arama yapan güvenlik güçlerinin klimanın üzerine saklanmış Elazığ’da atama yapacak sıkı idare listesi ile tablet ve cep telefonu ele geçirdiği, savcılık ve polisin buradan yola çıkarak kentteki FETÖ’cü askeri personele ulaştığı belirtildi. FETÖ soruşturmasında arasında 4 albayın yer aldığı 8. Kolordu Komutanlığında görevli 55, İl Jandarma Komutanlığında ise 17 elde etmek üzere toplam 72 askeri personel yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Tuğgeneral Meşhur’nün, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı göre yürütülen darbe girişimi soruşturmasında Türk Cinayet Kanunu’nun 309. maddesindeki “Anayasayı ihlale girişim” ve 312. maddesindeki “Cebir ve güç kullanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya ve görevlerini yapmasını kısmen veya adamakıllı engellemeye girişim edilmesi” suçlarından hazırlanacak iddianamede ilk sırada yer alması bekleniyor. Ünlü’nün hem Ankara’da açılacak darbe girişiminin başlıca davasında da Partigöç ile ilgili verdiği ifadeler doğrultusunda davalı olarak yargılanma ihtimali yer alıyor.