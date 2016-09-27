“Darbe girişimine adınız karıştı” diyerek dolandırmak istediler

AKSARAY (AA) – Aksaray’da bir kişiyi, “FETÖ’nün darbe girişimine adınız karıştı” diyerek telefonla dolandırmak istediği iddia edilen 3 zanlı, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi’nde oturan F.T’yi (46) telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan kişi, “İsminiz FETÖ’nün darbe girişimine karıştı. Sizi kurtaracağız.” diyerek para istedi.

Telefondaki kişinin dolandırıcı olduğunu anlayan F.T, yatırım için biriktirdiği paraları vereceğini söyleyerek şüpheliden verdiği adrese gelmesini istedi. Bu sırada F.T’nin bir yakını durumu polise bildirdi.

Kısa sürede verilen adrese giden polis ekipleri, parayı almak için gelen Ahmet S. (29), İsmail E. (28) ve Vahap S’yi (38) yakaladı. Dolandırıcılık şüphelilerinin üzerilerinde yapılan aramada 8 bin 900 lira ve bin 600 avro ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.