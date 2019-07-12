Darbe girişimini dünyaya duyuran AA çalışanlarına ödül
ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesince (AÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016 yılındaki hain darbe girişimi sırasında doğru haber ve görselleri basın ve medya kuruluşlarına iletmek için görev yapan Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarına ödül verildi.
AÜ Öğrenci Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle süren törende, İl Müftüsü Bekir Gerek dua etti.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Anadolu Türkiye'dir" başlıklı sinevizyon gösteriminin ardından yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da özellikle Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan hainlerin darbe teşebbüsünde bulunduğunu hatırlattı.
O gece aslında bir işgal girişiminin yaşadığını belirten Çakacak, şöyle dedi:
"Biz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz. Türk milletiyiz. Tarihte 16 büyük Türk devleti kurmuşuz. Devlet geleneği olan bir milletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu yüce millet bir destan yazmıştır. Başka bir milletin böyle bir destanı yazması mümkün değildir. Nasıl ki Çanakkale ruhu birlik, beraberlik ve kardeşlikle ne kadar büyük bir güç olduğunu gösterdiyse, aynı şekilde 15 Temmuz'da da aynı ruh kendini gösterdi. 15 Temmuz gecesi 7'den 77'ye herkesin milli şuura sahip olduğunu bütün dünya gördü."
AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı da 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlerin yapmak isteği işgali, sahaya inen Türk milletinin durdurduğunu söyledi.
Çomaklı, 2 bin 200 yıllık geleneği olan devletin kadim milletinin sahaya inerek hainlere izin vermediğini dile getirdi.
Darbe girişimi sırasında milli bir uyanış ve dirilişin yaşandığını belirten Çomaklı, "Şimdiki İl Emniyet Müdürümüz Engin Dinç, o gecenin kahramanlarındandır. Birçok kahramanımız vardı. Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz'da milletle kurtulduk. 15 Temmuz, vatana karşı yapılan bir saldırıydı. Bunu, bizden gibi görünüp bizi yönetmeye çalışan vatansız, kimliksiz şahıslar yapmaya çalıştı. Bu grup, dini bir grup değil. 15 Temmuz'da verilen mücadele, bu toprakların bölünmemesi için verilmiş bir mücadeledir." diye konuştu.
Çomaklı, darbecilerin mağduriyet söylemlerine prim verilmemesi gerektiğini de ifade etti.
AA'nın, 15 Temmuz gecesi olayları dünyaya çok net biçimde aktaran güzide bir kurum olduğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Ajans çalışanlarına teşekkür etti.
– "Katillerin suç dosyalarını gündemde tutmaya devam ediyoruz"
Anadolu Ajansı Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez de 15 Temmuz 2016 tarihinin, vatan topraklarının geçirdiği en zorlu gün olduğuna dikkati çekti.
O gece AA çalışanlarının görevini yaptığını söyleyen Öymez, şunları kaydetti:
"Türk medyasının ana haber dağıtıcısı, ana haber kaynağı Anadolu Ajansı olarak, Türk medyasının durumu anlamaya çalıştığı saatlerde hızlıca toparlanıp Marmaris'teki arkadaşımızı Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yere gönderdik. Ödül alan arkadaşlarımız Genelkurmay Başkanlığı önündeki vahşeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki vahşeti, İstanbul'daki vahşeti gözler önüne serdiler. Bir yandan da Türk milletinin toparlanmasına vesile olan sıcak haberleri geçtik. 16 Temmuz günü bu darbecilerin tutuklandıklarına dair bilgileri ve görselleri geçtik. Ankara Emniyet Müdürlüğünde darbeci generallerin dizili olduğu fotoğrafları çekip haberleştirdik. Darbenin bastırıldığına dair haberleri geçtik. Medyaya öncülük etme görevini yaptık. Darbenin bastırıldığına dair haberleri verirken meslek hayatımızın en gururlu anlarını yaşadık. Darbecilerin peşini bırakmadan tüm davaları, tüm duruşmaları eksiksiz takip ediyoruz. Darbeci katillerin suç dosyalarını gündemde tutmaya devam ediyoruz."
Öymez, Anadolu Ajansını hatırlayıp söz konusu ödülleri verdiği için AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'ya teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Hasan Öymez ile kameramanlar Engin Çorlu ve Fatih Başaran, yardımcı muhabir Tanju Özkaya ve foto muhabiri Elif Öztürk'e plaket verildi. Törene katılamayan Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Bülent Uzun'un plaketini Öymez, başmuhabir Bekir Nazım Ada'nın plaketini ise AA Bursa Bölge Müdürü Zafer Akpınar aldı.
Törenin ardından Vali Özdemir Çakacak, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve AA Türkiye Haberleri Yayın Yönetmeni Hasan Öymez tarafından "Anadolu Ajansı Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.
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