Darbe girişiminin izlerini aracında taşıyor
ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada müşteki olarak dinlenen 15 Temmuz gazisi İsmail Ayyıldız, darbe gecesi yaşadıklarını anlattı.
Haberlerde darbe girişimi olduğunu öğrendikten sonra arkadaşlarıyla hemen yola çıktığını belirten Ayyıldız, "Arabamı çalıştırdım. Evden gazi ya da şehit olmak için ayrıldım. Başka bir düşüncem yoktu. Çok zor zamanlar geçirdik ama sonunda Allah gazi olmayı nasip etti." diye konuştu.
Ayyıldız, yolda büyük bir kalabalıkla karşılaştıklarını ve insanların darbeyi engellemek için mücadele ettiklerine şahit olduğunu söyleyerek, "O gün doğum günümdü. Darbeye direnmek için en uygun zaman diye düşündüm. Yolda arkadaşlarımı da aldım. Hep beraber internet ve radyodan aldığımız bilgiler doğrultusunda direnmeye karar verdik." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının, Ankara Esenboğa Havalimanı'na inmeyeceğini öğrendikten sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yöneldiklerini dile getiren Ayyıldız, Jandarma Genel Komutanlığının önüne geldiklerinde kullandığı araca ateş edildiğini ve durmak zorunda kaldıklarını anlattı.
Aracı durdurduktan sonra karnında acı hissettiğini ve yaralandığını anladığını söyleyen Ayyıldız, "İçeriden bize bağırdılar. Dışarı çıkın ve sürünerek buraya gelin diyorlardı. Yaralandığımı ve sürünemediğimi söyledim. Bir asker, 'Askerlik yapmadın mı sen? Sürünebilirsin'. diye karşılık verdi. " dedi.
Ayyıldız, kaldırıma sürünerek giderken yola yine ateş açıldığını, kışladan çıkan askerlerin silahlarıyla yanına geldiğini ve askerlere, "Niye bize ateş ediyorsunuz? Olayların bittiğini görmüyor musunuz?" diye sorduğunu, askerlerden birinin, "Polisler de bize ateş etti. Şehitlerimiz var. Olaylar daha devam edecek." karşılığını verdiğini belirtti.
Darbe girişiminden sonra aracını bilerek tamir ettirmediğini söyleyen Ayyıldız, şunları aktardı:
"İyileştikten sonra aracımdaki kurşun izlerini gördüm. Sürücü koltuğunun oradan giren kurşunlar koltuğu delerek arka koltuğun oraya geçmiş. Aracımı tamir ettirmedim çünkü o günleri sürekli hatırlamak ve unutturmamak istiyorum. Arka koltukta oturan Şevket Karanlık da bu kurşunlardan biriyle bacağından yaralandı. Bize bunları yapan herkesten şikayetçiyim."
Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, duruşmaya ara verilmesinin ardından Ayyıldız'ın aracının yanına giderek incelemede bulundu.
Duruşma devam ediyor.
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