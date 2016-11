Darbe Komisyonu Tümgeneral Seyfullah Saldıkı dinledi

AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek başkanlığında toplanan TBMM bünyesinde kurulan 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu, 15 Temmuz’da kendisini Bursa Sıkıyönetim Komutanı olarak tanıtarak, toplantı gerçekleştirmek isteyen İl Jandarma Komutanı Albay Yurdakul Akkuş’u gözaltına aldıran Bursa Garnizon ve Jandarma Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık’ı dinledi.

15 Temmuz darbe gecesiyle ilgili, “Bunu özel hususlarla anlatmak istiyorum. O Cuma günü askeri hastanede yeni tedaviye gelen şehit ailesi ve gazileri ziyaret ettim. Oradan konutuma geçtim, Eşim de olmadığı için istirahata çekilmiştim. Salona geçtiğimde televizyonu açtığımda olağandışı şeylerle karşılaştım. Köprüdeki askerlerin görüntülerini gördüm. Konuyu anlamaya çalıştım. Dedim ama bu IŞİD belası geldi köprümüzü niyet aldı. Askeri ihtiyaç duyuldu. Cep telefonumdan jandarma bölge komutanlığımızın erkan başkanı karargahtan sorumluluk sahibi Kemal Bey aradı” diye konuştu.

“Anında JÖH timini nizamiyeye dizin muhakkak içeri girmek isteyen olursa müsaade edilmeyecek”

Garnizonda iki komutanlık olduğunu anlatan Saldık, “Bir Jandarma Bölge Komutanlığı, diğeri de Bursa İl Jandarma Komutanlığı. Fakat ikimizin de makam odası benzer binada altlı üstlü. Kemal Albayımız ‘korkunç bir şart var. Harekat merkezi beni aradı. Genelkurmaydan mesaj gelmiş sıkıyönetim bildiri edilmiş’ dedi. ‘Bursa’da Yurdakul Akkuş Bursa sıkıyönetim komutanı olmuş komutanım’ dedi” açıklamasında bulundu.

O geceki psikolojisini arz etmek istediğini kaydeden Saldık, “O gece evde kimsesiz duyduğum sözler üzerimizden tonlarca soğuk suyun dökülmesi gibi bir tesir yarattı bende. aniden beynimde ileti kesildi. Ardından Kemal Albayımız devam etti. Emri şöyle bir okuyun dedi. O de evinde telefonla aldığı bilgiyi bana aktarıyor. Şöyle okuyun özetleyin dedi. Anladım ama ‘bu cemaatçi grup muhtemelen darbe yapıyor’ dedi. Buna katiyen müsaade etmeyeceğiz hızla garnizona gel bende garnizona gidiyorum dedim. Hemen Kemal Albayı tekrar aradım. Bu darbeciler gelir içeri girer, sen derhal JÖH taburunu… Darbeye müsaade edecek ya da engelleyecek ana komanda taburu benim emrinde. Bu kahraman tabur güneydoğuda 8 ay çaba etti. Bu tabur bayramda yeni gelmişti Bursa Garnizonuna. Hemen JÖH timini nizamiyeye dizin muhakkak içeri girmek isteyen olursa müsaade edilmeyecek. Zorlayan olursa ateş emri verdik. Biz telefonla bu emri verdik” ifadelerini kullandı.

Yolda sırası gelmişken valiyi aradığını söyleyen Saldık, şunları kaydetti:

“Büyük heyecan oldu. Vatan evladı olarak o emri duyduğumda üzerimde buz gibi sular döküldüğünde elim ayağım titredi. O heyecanla 3 hafta önce Antalya’ya atanan Valimizi aramışım. Ne oluyor diyince ona arz ettim. Kemal Albayın bildirdiği emir geldiğinde ülkede güya sıkıyönetim olduğunu anlattım. O beni söze yetişmek istedi müsaade etmedim. Şuandaki valimizi aradım. Sayın Valim Kemal Albay telefonla bildirdi lakin ben bu emri tanımıyorum, ben nizamiyeye gidiyorum. Emir verdim nizamiyeyi kapattım. Ben sizin emrinizdeyim diye şive yaparak bağırarak talep ettim. Nizamiyeye vardım.”

“Tutuklayın hemencecik dedim”

“Darbenin önlenmesinde kilit rol oynadı JÖH taburu” diyen Saldık, “Kemal Albay ile iki kişiyiz bütün mücadeleyi veren. Karargah binasına içten yürüdük. O esnada önüme biri dikildi. Akşam Karanlığı müthiş coşku var. üzerimizden su akıyor. Anlatılacak gibi değil. Efendim dedim ne var? Orada vahim bir koşul oldu. Bana ‘sıkıyönetim komutanı albayın emri olduğunu odamı gitmem gerektiğini odamdan çıkmamam gerektiğini’ söylüyor bir personel. Sonra ayrım ettim uzman jandarma nizamiyede görevli. Tutuklayın hemen dedim. Ben bu ihaneti vatanıma yapmam dedim. Kimse katiyen böyle bir ihanete düşmesin. dedim. bitmiş yönlendirdim. O esnada nizamiyenin önü kalabalıklaşmış bu darbeci albayda gelmiş nizamiyeye girmiş. Baktım ki baya personel gelmiş. Dışarı çıktım. Güvendiğim subayları içeri aldım. Tonguç Binbaşı, Latif Yarbay vs. onlara yüksek sesle bu ihanete asla kimsenin girmemesini anında dağılmalarını, dağılmazlarsa müdahale edeceğimi söyledim. Bir kısım sivil personelde ne olduğunu bilmediği için geliyor. İçeride makam odamda kriz merkezi kurduk. Garnizonda emir komuta kurmalarına müsaade etmedik. İl Jandarmanın büyük çoğunluğu emrime uydu. bir bir herkese görev verdim. Darbecilerin garnizonda yapamadığı işi karakola gidip yapmasına da müdahale ettim. Güvendiğim subayları karakola gönderdim. Valimizin talimatlarıyla askeri personelin desteğinde darbecilerin karakolda gözaltına alınması sağlandı” biçiminde konuştu.

“81 ilin alfabetik sıralamalara kadar devir edilmiş sıkıyönetim komutanları listesini ulaşmış olduk”

Darbeci albayın çantasında darbe emrinin ve 81 ilin sıkıyönetim komutanlarının listesinin çıktığını öğrendiğini aktaran Saldık, şunları açıklama etti:

“Askeri mekanda hemen tutuklattık. Bende birincil defa o vesileyle gördüm daha emri de görmemiştim. 81 ilin alfabetik sıralamalara tarafından tahsis edilmiş sıkıyönetim komutanları listesini ulaşmış olduk. ardı ardına her ilde o sıkıyönetim komutanlarının gözaltına alınması sağlanmış oldu. Ilk defa bir ilde bir darbeci tutuklandı. Böylelikle aziz milletimize bağrından çıktığımız ekmeğini yediğimiz mensubu olmaktan şeref duyduğumuz milletimize moral imkanı sağladık. Gecenin ilerleyen saatlerinde fazla mesaj telefon geldi. Büyükşehir Belediye Başkanımızı aradım büyük kasaba meydanında mitingdeydi. Başkanım halkımıza müjdeyi ver biz Bursa’da bunu önledik. Polis asker komutanlıkta özel alıştırma yaptık. Hiç uyumadan ertesi gün akşam ettik. Birincil gruptan sonraki grupların kıpırdamasına deha müsaade etmedik. Polislerimizin büyük desteğinde bu iş yapıldı. Bizim personelimizle polislerimiz bu işi yaptı. Halkımızın büyük sevgi ve teveccühü oldu. Biz Bursa’ya darbeyi değirmedik tabiri caizse. Bursa’da asker her görüldüğü noktada selamlandı alkışlandı. Bu alçak gruba bakıp da ordumuzun tamamının bunlardanmış gibi idrak çıkarılması bizleri çok üzdü. Ben bir asker olarak emekli de olsam askerim ben. Ölünceye kadar askerim.”

“Ankara’dan aldığım telefonla atama odamda dünyalar başıma yıkıldı”

“Bu bakımlı örgütün her türlü entrikayı yapmakta olan örgütün şahsına yönelik bir seneden bu tarafa yapmış olduğu Twitter üzerinden saldırıları ne acı ama etkisini ben uyumayan bir şekilde hainlere gözaltı operasyonu yaparken ertesi gün saat 11.30 sıralarında Ankara’dan aldığım telefonla tayin odamda dünyalar başıma yıkıldı” ifadesini kullanan Saldık, “Meslekten uzaklaştırılma İçişleri Bakanlığı’nın saat 11 gibi bakanlıkta yaptığı 37 kişilik görevden uzaklaştırılması listesinin içinde gece sahiden darbeye katılan bayağı ve alçakların arasına beni yazdılar. Anında sayın valimi aradım başsavcıma gittim. Başsavcım şaşırdı ‘nasıl böyle bir şey olur, akşamdan beri birlikte mücadele ediyoruz’ dedi. Yargı bakanımız aradı. Adalet Bakanımız gece başsavcımdan veri aldığı için konuya vakıf değildi. Yargı Bakanımıza Sayın Efkan Ala ile görüşmesini, bu işin düzeltilmesini istek etti. Sayın Valimiz Efkan Ala’yı aradı. O da konuyu söyler söylemez telefonun sesini dışarı verdi. Ben yanına dinliyorum. ‘Bir yanılgı oldu, düzelecek dikkate almayın’ dedi. Iftihar bu ülkede herkese ait. Nezaret operasyonlarına devam ettim. Peşinde 15 gün sonra ikinci şoku yaşadık. Birincil kez KHK ile Jandarma Generallerinin de bu YAŞ’tan çıktı İçişleri Bakanlığına verdi. 29 Temmuz’da İçişleri Bakanlığımız karar almış. Ertesi gün gece yarısı kadrosuzluktan emekli edilmişim. Bu alçak örgüt kendisinden olmayan her şeyi yok etmeyi kendine hedef koyan bu örgüt hakkımda o tweetleri yazdıktan sonradan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın bunlarla ilgili çalışması oldu” diye konuştu.

“BEN hiçbirisine başvurmadım”

Kendisine hakkındaki Twitter’daki suçlamalarla ilgili ya TİB’e başvurması ya da Twitter’ı kapatmak için sulh ceza hakimliğine başvurmasını söylediklerini ifade eden Saldık, “Ben hiçbirisine başvurmadım. Ankara’da Anayasal Suçlar Araştırma Cumhuriyet Savcılığına şikayet edeceğim dedim. 22 Şubat 2016’da şu dilekçeyi verdim: ‘Şahsi haklarımdan önce mensubu olmaktan itibar duyduğum, paralel devlet yapılanmasına mensup şahısların TSK ve devletimize yönelik yok edici faaliyetlerinin açığa çıkarılmasını sorumluların bulunup adalet ettikleri cezaya çarptırılmasını istek ediyorum” diye Ankara cumhuriyet başsavclığına şikayette bulundum. Teferruatlı fikrini belirtmek istiyorum dedim. Ne arayan oldu ne soran. Hiç kimse hiç kimseyi sen şucusun bucusun diye suçlama edemez. Ben bir vatan evladıyım. Ben bu milletin Türk milletinin bütün hasretlerine sahibim. Milli manevi hasretlerine cumhuriyetimizin esas ilkelerine sahip bir insanım. Kimse kimseyi örgüt çıkarları için kumpasa getirmesin. Bunun adli önlemlerini alalım” dedi.

“Askeri ortamda bu insanların yapılarına baktığımızda öyle dini nitelikli özelliklerinin ön planda olmadığını görüyoruz. “

Saldık, şunları kaydetti:

“Hain yapının içindeki üst düzey görevlilerinin bunların yaşantılarını yakından biliyoruz. Bunlara baktığımızda askeri ortamda bu insanların yapılarına baktığımızda böylece dini nitelikli özelliklerinin ön planda olmadığını görüyoruz. Bunlar dini özellikten ziyade adamakıllı özel niyet için yetiştirilmiş insani bir takım özellikleri ön plana çıkarttıklarını görüyoruz. Yardımlaşma iyi kalpli olma sempatik davranma hemen anlıyoruz oysa bu sempatikliğin bir kılıf olduğunu kendini onun içinde muhafaza ettiğini görüyoruz. Dini özellikleri ön planda değildi bu insanların. Bunu derhal geri dönüp baktığımızda çok net görüyoruz.”

Büyük bir psikolojik harekat yaptıklarını belirten Saldık, “40 sene iyi iyi diyerek bugünlere geldi. Askerdeki bölümü hayırsever güzel görünümle her şeyden önce devlet eğitim gibi esas bir alanı maalesef bu grubun tüm önüne safına verdi. Karşınıza nitelikli okullarda yetişmiş kaliteli insanlar geliyor. Askerdeki birim bu sempatik görünen ahenkli hiç sıkıntı yaratmayan personel profili çizdi” değerlendirmesinde bulundu.

“Şüpheleriniz var mıydı” sorusu üzerine Saldık, “Şüphem vardı. Bilhassa son yıl personele yönelik davranış ve davranışları itibariyle can sıkıntısı yaratmaya başladı. Buna müdahale ettik. Mayıs ayında ikaz yazısı verdim. Gerekli işlemi yaptık sicilde. Daima şüpheyle baktık meydanı abes bırakmamaya çalıştık. Ben mezardan babam kalksa, hangi örgüt namına olursa olsun yasadışı bir işi yapmam” ifadelerini kullandı.

FETÖ’cülerin askeriye içerisinde hala olup olmadığına ilişkin Sadık, “Etkin mevkilerde olmadığı kanaatindeyim. General olarak bu işin temizlendiği kanaatindeyim. Benim evimde davetli kalan bir insan bu örgütsel karalama da başrolü oynadı. İstismar etmedikleri hiçbir insani duygu kalmadı” dedi.

Saldık son olarak, ulusal olmayan kanuni olmayan vicdani olmayan her türlü eylemin karşı olduğunu ifade ederek, 15 Temmuz alçak kalkışmada şehit olanları ve tüm şehitleri rahmetle ve minnetle andığını kaydetti.

Pelin Üzek