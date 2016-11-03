Darbe planı 50 hücrede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kadar FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturmada örgütün mahrem imamlarının darbeden 2 gün önce TSK içerisindeki kripto askerleri toplayarak ‘komutanlarınızın emirlerine itaat edin’ talimatı verdiği ortaya çıktı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması derinleşerek ilerliyor. Başsavcılık soruşturma dahilinde kesin olmayan, mağdur ve tanık ifadelerinin yanı sıra darbe gecesi kurtarılan dijital verilerin incelemesini de tamamlamak üzere. Başsavcılık, bunun yanı sıra elde ettiği belge ve bilgiler doğrultusunda örgütün darbe planlamasına ilişkin kayda değer bir ayrıntıya ulaştı. Bir yanlamasına 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili TSK içinde yuvalanan örgüt mensupları ve örgütün öteki imamlarının darbenin yığın noktası ile ayrıca onların altında tayin yapan mahrem imam ve rütbelilerle de stratejik toplantılar yapıldığı ortaya çıktı.

GIZLILIK POLİTİKASI ÇİĞNENDİ

Örgüt üyelerinin yıllarca TSK içerisine yerleştirdiği general rütbesi altındaki albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşı ve teğmen pozisyonundaki kripto elemanlarının 13 Temmuz’da buluşma yaparak bir araya getirildiği kaydedildi. Örgütün TSK’dan sorumluluk sahibi mahrem imamlarının Ankara’daki 50 öbür hücre evinde kripto askerleri 4’er karakter gruplar hâlinde birincil defa aynı toplantıda buluşturduğu ifade edildi. Bu Nedenle örgütün gizlilik politikasını da darbe girişimi için çiğnediği belirtildi.

Çoğunluğunun adresinin tespit edildiği Yenimahalle, Çankaya, Altındağ ve Keçiören’deki evlerde toplanan kripto elemanlara başlarındaki komutanlara itirazsız itaat etmelerinin istendiği öğrenildi. İmamların, “Komutanlarınızın emirlerine mutlaka uyun. Ne söyleniyorsa yapın. Canınızı bu yolda feda edin. İtaatten kaçınmayın” dedikleri kaydedildi.

EBRU KARATOSUN / TÜRKİYE