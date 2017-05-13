Darbeci pilotların ‘Zekai Aksakallı’yı vurun’ talimatı telsiz konuşmalarında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi esnasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin hazırlanan iddianame tamamlanarak Ankara 17. Ağır Suç Oluşturan Mahkemesine gönderildi.

Şüphelilerden eski Astsubay Ömer Faruk Albunar’ın iddianamede yer alan ifadelerinden, darbecilerin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın aracını vurmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Albunar, haber merkezine vermesi gereken mesajı şüphelilerden eski Yarbay Mehmet Şahin’in odasına götürmesinin istenilmesi üstüne, Şahin’in odasına gittiğini anlattı. Odada şüphelilerden Yarbay Özcan Karacan’ın da olduğunu kaydeden Albunar, Şahin’in durmadan telefonla konuştuğunu, Karacan’ın ise pencere önünde elindeki telsizle bir şeyler konuştuğunu belirtti.

Mehmet Şahin’in telefonu kapatmasının arkasından heyecanlı bir şekilde “Özcan, Aksakallı kaçıyormuş, Konya yolunda kobra aracıyla ilerliyormuş. Onu vurun” diye söylediğini aktaran Albunar, “Özcan Karacan da elindeki telsizle pilotlara ‘Aksakallı Konya yoluna içten ilerliyormuş, onu vurun’ şeklinde açıklamalar verdi” ifadesini kullandı.

Darbeci Özcan Karacan’ın pilotlara talimatı ses kayıtlarına yansıdı

Albunar’ın ifadelerinde geçen konuşmalar, darbecilerin telsiz konuşmalarına yansıdı. 15 Temmuz 2016’da saat 23.19’da başlayan telsiz konuşmaları şu şekilde:

“15.07.2016 tarih saat 23:19’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu görünen o ki, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. Ses— İlkay

2. Ses— efendim komutanım

1. Ses— () yolunda nerden

2. Ses— Devam ediyoruz şu an () üstündeyim

1. Ses— bi tane kobra aracı var. Onu sen vurabiliyorsan vur, vuramıyorsan birini yada şeyi çağır () birini çağır

2. Ses— silahlar çalışmıyor nerde kobra var

1. Ses— MTİ’in üstünde var onu çağır

2. Ses— Nerde vasıta nerde,onu nereden bulacağız

3. Ses— Kalaycı mitin üzerindeyim

4. Ses— Konya yolu, Konya yolundan Özel Kuvvetlere içten bir polis aracı gidiyor. Kobra kobra aracı gidiyor, durdurulsun, durdurulsun

Etraf sesi— vurulsun

4. ses— Vurulsun, vurulsun

3. Ses— Bu çağrı hangi kobraya, hangi kobraya

1. Ses— () yapıyorum neron sana, eğer sende tatmin edici (..)

3. Ses— Bu çağrı hangi helikoptere, hangi kobraya

2. Ses— Ali Nero, Dostum Konya yolu üstünde Özel Kuvvetlere içten sürekli bir tane kobra arabulucu varmış onu vuracağız. Işlenmiş dostum devam et

3. Ses— Nero (..)

2. Ses— Sen MİT’te devam et

3. Ses— MİT’te devam ediyoruz.

2. Ses— Ali sen Konya yoluna gel

15.07.2016 tarih saat 23:20’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu görünen o ki, ses dosyası içerisindeki tescil:

1. ses— Mutabık, şu an Genelkurmayın içindeyim. Genelkurmayın içine benim dışımda kimsenin inmesine müsaade etmeyin

2. ses— Ali nero

2. Ses— dostum sen Konya yolunda devam et, biz Genelkurmay’a devam ediyoruz tamamlanmış. Okey Konya yolunda Özel Kuvvetlere doğru sürekli bir tane kobra arabulucu varmış, polisin onu vuracaksın

2. ses— Mutabık

3. ses— Özel kuvvetlerden çıkıp Konya yolunda mı ilerliyor. Özel kuvvetlere içten yok, Özel Kuvvetlerden Konya yolu istikametinde ilerliyor.

15.07.2016 tarih saat 23:25’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki kayıt:

1. Ses— Rafet, Nero, (.) geliyor mu sesim?

2. Ses— Nero dinliyorum devam

1. Ses— İçerde bizim bir tane S70 var, birde yukarıda sen olacaksın başka trafiği Genelkurmay’a yaklaştırmayacaksın

2. Ses— Bir S70 ile biz varız işlenmiş anladım.

1. Ses— S 70 yerde yerde

2. Ses— Yerde anlaşıldı

3. Ses— Neron Sado

1. ses— Sado devam

3. Ses— Spor okuluna dürüst devam ediyoruz biz

1. Ses— Anlaşıldı abi, bizde şeye devam ediyoruz hemen Cumhurbaşkanlığının üzerindeyiz, Güvercinliğe devam ediyoruz.

1. Ses— Rafetle görüş Mitle şeyi koordine et abi, Mitle Genelkurmayı denetleme et Mite ()

4. ses — spor okuluna yaklaşan. ,

3. Ses— Spor okuluna devam ediyorum. Üstünde mavi lamba olan ne varsa vuracağız.

2. Ses— Anlaşılmadı

4. Ses— Dostum Sado hızlan spor okulundaki ee ()

2. Ses— Öğretmen aşağı bir sürü araç var, aşağıda bir sürü vasıta var. Aşağı bir sürü mavi lambalı araç var hocam

4. Ses— Vurun onları o zaman ee şeyse vurun, dostum vurun polis aracıysa vurun

3. Ses— Gost gost o mavi araçları vurun diyo neron

2. Ses— ya burada hepsi mavi araç bunların hepsi mavi vasıta, ambulanslar falan var. Hepsi mavi araç, ambulanslar var burada

4. Ses— (.) ateş edin

2. Ses— Hepsi ambulans, hepsi ambulans

3. Ses— Neron, sado hepsi ambulansmış

4. Ses— Atış yapın bi tane

2. Ses— Polis arabalarını vuruyorum doğru mu?

3. ses— Polisleri vur polisleri evet.

15.07.2016 tarih saat 23:26’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu görünürde, ses dosyası içerisindeki kayıt: (Not: Takriben 4-5 kişinin konuşmasını kapsayan kayıtlarda bazı sesler tamamen ayırt edilemediği için, seslere bahşedilen öbür numaralar aynı kişilere ait olabilir)

1. Ses— Dinliyorum, dinliyorum. Spor okuluna yakında olacak olan kobra aracı dürüst mu?

2. Ses— Doğru içten vur onu

3. ses— ()ben geliyorum, ben geliyorum abi, ben geliyorum hemen.

1. ses— spor okuluna devam ediyorum.

3. ses— (.) spor okuluna devam

15.07.2016 tarih saat 23:27’deki telsiz konuşmasına ilişkin olduğu anlaşılan, ses dosyası içerisindeki tescil:

1. Ses—Spor okuluna giren kobra arabulucu geri dönüyor içten mu? kobra araç geri döndü göbekte

2. Ses—Ne dek kobra araç varsa vurun.”

Abdullah Sarıca

