Darbeciler TÜRKSATa 4 bomba attı. Zarar 7 milyon TL

TBMM 15 Temmuz FETÖ/ PYD Darbe Araştırma Komisyonu, dün darbeciler kadar basılarak bütün yayınlarını durdurmaya çalıştığı TÜRKSAT’ı ziyaret etti. Komisyon üyelerini kapıda karşılayan TÜRKSAT Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül Türkiye’nin fevkalade kayda değer bir risk atlattığını söyledi. TÜRKSAT personelinin tarihi bir tayin yaptığının altını çizen Gönül “15 Temmuz hareketinin en kritik noktası Cumhurbaşkanımızın ve başbakanın mesajıydı. Mesaj stüdyolara gitti. Mesajları halka ulaştıran bu kurumdu. 2 arkadaşımız hayatını kaybederken 4 arkadaşımız yaralandı” diye konuştu. Gönül, TÜRKSAT’ı bombalayan helikopterlerle ilgili olarak da “Birincil gelen helikopter Atak helikopteriydi. Tam bir ölüm makinesi. Diğerleri Skorsky’di” dedi. TÜRKSAT Genel Müdürü Cenk Neşe Saçan de Komisyona yaptığı sunumda darbe gecesi yaşananları anlattı. Darbecilerin TÜRKSAT’a gelerek yayını kesmeye çalıştıklarını başaramayınca dıştan dört sivili çağırdıklarını kaydeden Neşe Saçan “Siviller ‘Yardım için bizi çağırdılar’ ifadesinde bulunuyorlar. Kesin Olmayan hareketlerde bulunmaları üstüne gözaltına alınıyorlar. Gelen sivillerden Açık Fikirli Yavuz ve Burhan Güneş Şifa Hastanesinde teknik personel olarak bilgi işlemde çalışıyor ve TÜBİTAK eski daire başkan yardımcıları. Diğerleri Birol Ölümsüz ve Salih Mehmet Dağköy ise eski STV çalışanları. Bunlar bilgisayar veya elektrik elektronik mühendisi. Yayını kesme konusunda uzmanlar” ifadesini kullandı.

HASAR 7 MİLYON TL

Genel Müdür Neşe Saçan, darbecilerin TÜRKSAT’a 4 bomba attığını ifade ederek “Meclis’e atılanlarla aynı bombalar. Televizyon yayınını engellemeyen antenleri bombaladılar. O sayede yayınlara devam edebildik. Sonradan halkımız bize yardıma geldi” dedi. Neşeli, şirketinde çalışıp örgütle ilişkisi bulunanların kanunlar çerçevesinde kurumla ilişkisini kestiklerini belirterek “15 Temmuz sonrası toplam rakam 41 kişi. Ayrıca o günün bize maliyeti, zararı 7 milyon liraydı” diye konuştu.

Damla Peker – Türkiye gazetesi