Darıca Hayvanat Bahçesindeki zürafa ailesine 2 yeni üye daha katıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı’na iki yeni Zürafa geldi. Daha önce hayvanat bahçesi bünyesinde 2 adet Zürafa bulunurken gelen Zürafalarla birlikte bu sayı 4’e yükseldi. Tadeas ve Hynik isimli iki Zürafa kazanç gelmez barınakta bulunan diğer iki zürafa ile kaynaştı. Hynik isimli zürafa karayolu ile hayvanat bahçesine getirildi.

“Pazartesi günü yola çıktık, yolculuğumuz hoş geçti”

Hynik isimli Zürafa’yı üç jurnal bir yolcuğun ardındaki karayolu ile Darıca Hayvanat Bahçesine getiren canlı hayvan nakliyecisi Marlies Slotta, “Pazartesi günü yola çıktık. Yolculuğumuz güzel geçti. Lakin Romanya ve Bulgaristan’da fazla fazla kar vardı. Bu birazcık bize güçlük çıkardı. Her yaptığımız sevkiyatta hayvanlardan terketmek baskı oluyor. Çünkü uzun vakit hayvanla seyahat ediyoruz. Bu hayvanı taşımak çok neşelendirici ve zevkliydi. Çünkü hayvan çok sakin bir hayvandı” dedi.

“Hynik 740 kilo, Tadeas ise takriben 800 kilo”

Hynik isimli zürafanın gelişi ile ilgili bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydınlatılmış, “Hayvan transferlerimiz devam ediyor. Bu sefer Çek Cumhuriyeti’nden iki hayvan getirdik. Bunlardan Tadeas isimli olan Zürafa bir hafta önce geldi. 3 yaşında ve Çek Cumhuriyeti’nin Prag Hayvanat Bahçesinden geldi. Bugün de öteki arkadaşı Hynik’i getirdik. Hynik’te yaklaşık 3 yaşında. Hynik 740 kilo, Tadeas ise takriben 800 kilo. Oldukça dinç, uysal hayvanlar. Bu mevsimde seyahat ederken bazı ülkelerde kar olması sebebiyle birazcık zorluk çektiler. Burada ancak Zürafa sayısı dörde çıktı. Havalar ısındıkça yazlık bahçede zebralar ve dev kuşları ile birlikte yaşayacaklar. Şuanda uyma süreci içerisindeler. Fazla meraklılar. Aralıksız etrafta olup biteni anlamaya çalışıyorlar. Yakın zamanda hepsini bahçede ziyaretçilere sunacağız” biçiminde konuştu.

“En önemli özellikleri gün boyu beslenebilirler”

Zürafaların besin şekilleri ile ilgili bilgiler veren Açık Fikirli, “En kayda değer özellikleri gün boyu beslenebilirler. Otçul hayvan olduğu için yonca, palet yem gibi besinlerle besleniyorlar. Günün azami iki saati uyuyabiliyorlar. 10 dakika ile 2 saatlik uyku arasında geçiyor. Günün büyük bir bölümünü açıkgöz etrafı gözlemleyerek etkin geçiriyorlar. O denenle ayakları fazla kuvvetli ve kaslı” ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler zürafaları kış ayları her tarafında yuvalarının önünde bulunan camlı bölmelerden izleyebilecekler.

Kaan Kızıl