Darıcadaki zürafa ailesine 2 yeni üye daha katıldı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Bitkibilimsel Parkı’na iki yeni Zürafa geldi. Daha önce hayvanat bahçesi bünyesinde 2 adet Zürafa bulunurken gelen Zürafalarla birlikte bu sayı 4’e yükseldi. Tadeas ve Hynik isimli iki Zürafa kazanç gelmez barınakta yer alan diğer iki zürafa ile kaynaştı. Hynik isimli zürafa karayolu ile hayvanat bahçesine getirildi.

“Pazartesi günü yola çıktık, yolculuğumuz hoş geçti”

Hynik isimli Zürafa’yı üç günlük bir yolcuğun arkasında karayolu ile Darıca Hayvanat Bahçesine getiren canlı hayvan nakliyecisi Marlies Slotta, “Pazartesi günü yola çıktık. Yolculuğumuz hoş geçti. Fakat Romanya ve Bulgaristan’da fazla pozitif kar vardı. Bu biraz bize güçlük çıkardı. Her yaptığımız sevkiyatta hayvanlardan terketmek zor oluyor. Çünkü uzun vakit hayvanla yolculuk ediyoruz. Bu hayvanı taşımak fazla neşeli ve zevkliydi. Çünkü hayvan fazla uysal bir hayvandı” dedi.

“Hynik 740 kilo, Tadeas ise yaklaşık 800 kilo”

Hynik isimli zürafanın gelişi ile ilgili bilgiler veren Hayvanat Bahçesi Eğitim ve Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “Hayvan transferlerimiz devam ediyor. Bu sefer Çek Cumhuriyeti’nden iki hayvan getirdik. Bunlardan Tadeas isimli olan Zürafa bir hafta önce geldi. 3 yaşında ve Çek Cumhuriyeti’nin Prag Hayvanat Bahçesinden geldi. Bugün de öteki arkadaşı Hynik’i getirdik. Hynik’te takriben 3 yaşında. Hynik 740 kilo, Tadeas ise yaklaşık 800 kilo. Oldukça sağlıklı, uysal hayvanlar. Bu mevsimde gezi ederken bir takım ülkelerde kar olması sebebiyle birazcık güçlük çektiler. Burada fakat Zürafa sayısı dörde çıktı. Havalar ısındıkça yazlık bahçede zebralar ve dev kuşları ile birlikte yaşayacaklar. Şuanda uygunluk süreci içerisindeler. Fazla meraklılar. Aralıksız etrafta olup biteni anlamaya çalışıyorlar. Yakın zamanda hepsini bahçede ziyaretçilere sunacağız” biçiminde konuştu.

“En kayda değer özellikleri gün boyu beslenebilirler”

Zürafaların besin şekilleri ile ilgili bilgiler veren Aydın, “En önemli özellikleri gün boyu beslenebilirler. Otobur hayvan olduğu için yonca, palet yem gibi besinlerle besleniyorlar. Günün maksimum iki saati uyuyabiliyorlar. 10 dakika ile 2 saatlik uyku aralarında geçiyor. Günün büyük bir bölümünü uyanık etrafı gözlemleyerek etkin geçiriyorlar. O denenle ayakları fazla adaleli ve kaslı” ifadelerini kullandı.

Hayvanat bahçesine gelen ziyaretçiler zürafaları kış ayları baştan başa yuvalarının önünde bulunan camlı bölmelerden izleyebilecekler.

Kaan Kızıl