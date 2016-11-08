Daşdemirden ABD başkanlık seçimi tahmini

Araştırma şirketi Optimar A.Ş.’nin Genel Müdürü Hilmi Daşdemir, ABD’de başkanlık seçimleriyle ilgili öngörüsünü paylaştı. Daşdemir, seçim sonuçlarına tarafından Hillary Clinton’ın ABD’nin yeni başkanı olacağını belirtti. Donald Trump ve Clinton arasındaki yarışta Clinton’ın son anketlerde önde göründüğünü söyledi. Daşdemir, büyük bir sürpriz olmazsa Clinton’ın ABD’nin birincil bayan başkanı olarak ant edeceğini söyledi.

Tercih kampanyasına bakıldığında iki adayın da epeyce ‘bel altı’ çalıştığını söyleyen Daşdemir, “ABD derin devleti içindeki bambaşka kanatlar da tercih manipülasyonu için her yolu denedi. zaman zaman Clinton, zaman zaman da Trump çeşitli gaflar ve soruşturmalar ile gündeme geldi. FBI soruşturmaları, gaflar, bayılmalar kampanya döneminin esas rengi gibiydi. Amerikan seçmeni her gün yeni bir politik skandal bekler olmuştu.Peki bu derin Amerika kim? ABD kurucularından oluşan ve namına WASP (Beyaz, Anglo-Sakson, Protestan) denilen azınlık mı? Yoksa enerji ve silah kartellerinden oluşan baskı odakları mı? Pentagon mu? CIA mı? bunların tümü kendince bir baskı odağıdır. John F. Kennedy’in Amerika derin devletinin istemediği birisi olarak seçimi kazanması sonrasında Amerika ve Dünya için bir umut olmuş daha sonra bir suikast sonucu öldürülmüştü. sonradan siyasete giren kardeşi Robert Kennedy de benzer akıbeti paylaştı. Bu anlamda derin Amerika, Amerika’nın milletlerarası çıkarları neyi gerektiriyorsa odur diyebiliriz.ABD’de bir teamül haline gelmiş olan iki dönem Demokratlar, iki dönem Cumhuriyetçiler dönemi üç dönem Demokratların başkanlığı ile devam edecek gibi görünüyor Clinton’un kazanması durumunda. Başkanlık seçimini üst üste 3 defa aynı partinin kazanması neredeyse son 80 yıldır görülmemişti” dedi.

Daşdemir, Müslüman, siyah ve göçmen düşmanlığı konusunda sözlerini çekinmeden söyleyen Trump’ın ise gerçekten WASP’ların bir nevi tercümanlığını yaptığını belirterek ”Aslına bakılırsa Trump, Demokrat ekibe tarafından daha açık bir söylem dile getiriyor diyebiliriz. Demokrat takım ise tüm Amerika ve Dünya’nın gözüne baka baka iki yüzlü politikalarına devam ediyor. Son 8 yıldır Demokratlar kadar yönetilen ABD’nin özellikle bizim coğrafyamızda neden olduğu felaket ortada. Clinton bunu tamir edeceği veya ABD’nin bu pozisyonunu değiştirebileceği yönünde bir adım atmış, vaatte bulunmuş değil.Obama yenilikçiliği temsilcilik ediyordu. Tercih kampanyasında da gençler ilk kez edinmek üzere çoğu gönüllü destekçisi vardı. Kampanya sloganı ile ‘’Yes we can” ‘’Evet Yapabiliriz” idi. Twitter ilk olarak olmak üzere, Facebook ve Youtube gibi sosyal medya araçlarını etkili bir şekilde kullanmış ve toplam tercih bütçesi olan takriben 671 milyon doların çoğunu sosyal ağ üzerinden toplamış 475 bin kişi de Obama’nın tercih kampanyasına bağışta bulunmuştu.Obama, tercih kampanyalarında çığır açtığı gibi sloganındaki ‘’Yes we can” in fiilen ne olduğunu gözümüz içine soktu. Obama vaktinde siyahlar çoğu eyalette kötü muameleye maruz kaldı. Polis şiddeti sebebi ile öldürüldüler. Ilk Olarak bizim içinde bulunduğumuz coğrafya elde etmek üzere birçok yerde terör destekçisi olarak müttefik (!) olarak görevini ifa etti.Aslında kim seçilirse seçilsin Amerika Emperyalist politikaları devam edecek. FETÖ, PKK, DAEŞ gibi terör örgütlerini destekleyecekler. Kimi vakit Kaide bahane edilecek kimi zaman Boko Haram, kimi zaman da DAEŞ gerekçe edilerek Amerika’nın sömürgeci politikaları uygulanmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

“Bizim yapacağımız tek şey ise güçlü olarak önce coğrafyamızda sonradan da gücümüz yettiği bitmiş söz sahibi edinmek, haksızlıklara engel olmaktır. Bunun için keza güçlü bir ekonomiye hem de dinç bir demokrasiye ihtiyacımız var” diyen Daşdemir, “ABD dünyanın süper gücü olabilir. Ama oradaki başkanlık seçimleri üzerinden bir beklenti yerine kendi ülkemizi nasıl ileriye taşımamız gerektiği bizler için tek sahici soru olarak önümüzde durmaktadır” ifadelerini kullandı.

