Datçada badem ağaçları çiçek açtı

Türkiye’nin manâlı bir bölümünde kış mevsiminin kendisini iyice hissettirdiği ve derin dondurucu soğukların yaşandığı Aralık ayında içleri ısıtan görüntüler badem cenneti Datça’dan geldi. Yurdun güney bölgelerinde yaşanan ılık hava, aynı kuşakta yer almasına karşın özel iklim koşullarına sahip Datça’da ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Yaz aylarında serin hava ve bol oksijeniyle ünlü olan Datça’da yaşanan palavracı bahar nedeniyle badem ağaçları 1-2 ay önceden çiçek açmaya başladı.

“Bademlerin erken çiçek açması sakıncalı”

Datça’da öğretmenlik yapan Neşet Dalbaş, bahçesinde bulunan badem ağaçlarının çiçek açtığını görür görmez büyük hayret yaşadı. Bademlerin erken çiçek açmasının ileride meyve tutmasına faydasının olmayacağını gösteren Dalbaş, “Bu dönemden daha sonra oluşacak soğuk bir hava, çiçekleri dökeceği için çağla olma ihtimali zayıflıyor. Havalar normalin tersine böyle ılık giderse ağaçlar peş peşe çiçek açmaya başlayacak. Bu da ürünün verim kaybına uğrayacağı anlamına gelir. Çünkü olağan olarak bu ağaçları 1-1,5 ay daha sonra çiçek açması gerekir. Sıcak havaya aldanarak çoktan çiçek açması bir işe yaramayacak. Bu şart üreticilerin gelir kaybı anlamına gelecek” diye konuştu.

Mehmet Ölmez