Davutoğlu, İznikte TÜGVAnın toplantısına katıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İznik Şubesinin programına katılmak üzere eşi Sare Davutoğlu ile İznik’e gelen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ayasofya Camii önünde Bursa Valisi İzzettin Minik, İznik Kaymakamı Ali Hamza Güreşçi, Belediye Başkanı Osman Sargın, Bursa milletvekilleri İsmail Kültürlü, Kani Torun, İl Başkanı Cemalettin Torun, İlçe Başkanı Mahmut Hersek, TÜRGEV İznik Başkanı Engin Semerci, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarca karşılandı.

Davutoğlu, önce İznik Ayasofya Camii’ni gezerek incelemelerde bulundu. Arkasından Eşrefoğlu Rumi Camii’ne geçen Davutoğlu, Eşrefoğlu Rumi Türbesini ziyaret ederek dua etti. sonra İznik Müzesi’ni gezen Davutoğlu, Müze Müdürü Haydar Kalsen’den müzedeki lahitler ve tarihi eserler hakkında veri aldı. Yeşil Camii’ni ziyaret ettikten daha sonra İznik Kaymakamlığına geçen Davutoğlu, kaymakamlık binasının karşısındaki bir evde ikamet eden ve kendisini bekleyen 89 yaşındaki Refika Gürol’un penceresine eşi Sare Davutoğlu ile gelerek bir vakit ihtiyar teyzeyle sohbet etti.

İznik Kaymakamı Ali Hamza Güreşçi’ı makamında ziyaret ettikten daha sonra TÜGVA İznik Temsilciliğinin hayata geçirdiği İznik Akademisi’nin Marmarabirlik Nikah Salonu’nda düzenlediği toplantıya katılan Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Konya’nın Selçuklu Devleti’nin payitahtı olduğunu, Selçuklu Devleti’nin ilk payitahtının ve Konya’nın payitaht olmasını karşılayan şehrin de İznik olduğunu belirtti.

Davutoğlu, İznik’in yalnızca bizim tarihimizin yok fazla köklü medeniyetlerin beşiği olduğunu vurgulayarak, “İznik’in üstündeki toprağı azıcık alsanız altından insanlık tarihi çıkar. İznik’in üzerinde yaşayanlarda da İzniklilerde de insanlık abidesi bir etik var. Eğer bir yere yüksekokul hazırlamak gerekse ben de İznik’e kuralım derdim. İznik’in ilçe olduğuna bakmayın. İznik medeniyetlerin beşiği, inançların da en önemli merkezidir. İznik bir başşehirdir. İstanbul bizim başşehrimiz, Bursa Osmanlı’nın ilk büyük başşehri, ondan önce Konya ise Selçuklu’nun başşehri fakat onların hepsinin önünü açan bu güzergahlar üstünde başşehirleri buluşturan İznik, bir başşehirdir. Siz bir başşehrin çocuklarınız, siz bir payitaht torunusunuz. Size yakışan da payitaht torunu gibi kullanmak ve hep büyük dikkate almak” diye konuştu.

“İznik gibi yerlerde yaşamak bir büyük ailede yaşamak gibidir”

Davutoğlu, 2006 yılında ailesiyle İznik’e geldiğini ve buralardaki tarihi mekanlarla türbeleri gezdiğini aktardı. Eşi Sare Hanım’ın ceviz meraklısı olduğunu ve bugünkü gezide bir satıcıda cevizleri görünce olanlara baktığını anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

“Eşim herkese ceviz yemeği tavsiye eder. Ben de size nasihat ediyorum. Rivayet odur oysa cevizin şekli beyne benzediği için ceviz beynin kapasitesini de geliştirir. Cevizi ihmal etmeyin. üstelik Gemlik’in, İznik’in bu bölgenin zeytinini yemeği de ihmal etmeyin. Kaymakamlığı ziyaret ederken karşıdaki evin penceresinde yaşlı bir teyzenin beni beklediğini öğrendim. Pencereye gittim ve seslendim. 89 yaşında İznikli Refika teyze. Onunla pencereden sohbet ettik. Gençler size ilk nasihatım bu olsun. Nerede yaşarsanız yaşayın oranın en yaşlısını bulun ve dizinin dibine oturun. Belirlenmiş olun benden daha çok dersi ondan öğrenirsiniz. Çünkü orada hayatın dersi var. İznik gibi yerlerde yaşamak bir büyük ailede yaşamak gibidir.”

Gençlere, İznik’in ruhunu korumaları ve yaşatmaları tavsiyesinde bulunan Davutoğlu, “İznik’e kendi eviniz gibi sahip çıkın. Her işinizde besleme ve kulağınızda ezan sesi olsun. Ders verdiğim dönemlerde abdestsiz şekilde ders verdiğim zaman tedirgin olurdum ve abdestli olmadan ders verdiğimi hatırlamıyorum. Çünkü o sırada dilimden yanlış bir şey çıkabilir diye korkuyordum. Eskiden beri adetimdir bu. Devlet hayatımda da benzer adeti sürdürdüm. Hiçbir metne Allah’a sığınmadan imza atmadım” açıklamasında bulundu.

Eski Başbakanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, güven konusuna değinerek, “15 Temmuz’da kendisine güvenen devleti ve ona güvenen milleti gördünüz. Sandılar oysa 27 Mayıs ve 17 Eylül deki gibi susan, evlerine kapanan bir toplum olacak. Yanıldılar. Yargı ve hukuklarına sahip çıkan bir toplum gördüler. Türkiye’de pek bir nesil var artık. 15 Temmuz’a kalkışanlar, bundan sonrada yanılacak. Bu millete güven verildi. Millette bundan böyle kendisine güveniyor. Milleti koyun sürüsü sandılar yanıldılar. Halk artık bu muameleyi kabul etmeyecek. Özgüvenleri var artık. Ve siz gençler, ilim ve hafıza hayatında kendinizi yetiştirin. Allahu Ekber diyen sese diğer ses asalet etmez” dedi.

“32 büyük elçilik açtık”

Davutoğlu, “Mecliste bize ‘Türkiye mil kayması yaşıyor. Yeni Osmanlı ya kayıyorlar’ dediler. Biz yapılan eleştirileri ise kulak asmadık. Hayalperestsiniz dendi. Dış politikada. O gün Afrika’da 12 büyükelçimiz vardı. Bugün 32 büyükelçiliğimiz var. Bu ülke için rüyası iddiası olmayan utansın” dedi.

“Hırslı olmayın”

Davutoğlu, “Azimli olun. Doyumsuz olmayın. Tehlikelidir. Siyasetçi edinmek istiyorsanız, bir şey olduktan daha sonra siyasetçi olun. Bir şey olmadan siyasetçi olmayın. 15 Temmuz’daki yok edici ve o ihaneti gördük. Akıl ve vicdanı değil sayıp tek kişiye kopamamak. Pensilvanya da oturan bir kişinin şunu bunu yap demesi us yoksunluğudur” şeklinde konuştu

Programın ardından kentten ayrılan Davutoğlu’na Vali İzzettin Ufak, AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik Kaymakamı Ali Hamza Pehlivan ile bir takım AK Parti milletvekilleri ve partililer eşlik etti.

Halil Ataş