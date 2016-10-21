Davutoğlu'ndan Sarayönü'ne ziyaret

KONYA (AA) – AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu Sarayönü ilçesini ziyaret etti.

Sarayönü Belediyesi’ne gelen Davutoğlu, başkanlık makamında ilçe yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, Sarayönü ilçesiyle ilgili olarak planladıkları projeler için Davutoğlu’ndan destek istedi.

Daha sonra ilçe sakinleri ile görüşen Davutoğlu, çiftçi ve esnafın sorunlarını dinledi.

Davutoğlu ayrıca eylül ayında Hakkari’de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Yunus Emre Uçar’ın ailesini ziyaret etti.

Ziyaretlere AK Parti Konya Milletvekili Dr. Hüsnüye Erdoğan ile AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat da eşlik etti.