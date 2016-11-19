DEAŞ, Türk askerine saldırdı: 3 yaralı

DEAŞ militanları göre Türk askerlerine karşın bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan Türk askerlerinden 3’ü ambulanslarla Kilis’in Elbeyli ilçesine getirildi. Yaralı askerler sonra helikopterlerle Gaziantep’e getirilerek Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Başvuru Hastanesinde tedavi altına alındı. Askerlerden birinin sıhhat durumunun ağır olduğu öğrenildi.