DEAŞ zulmünden kaçan Yezidiler Iraka dönmek istemiyor

Batman’ın Beşiri ilçesi İkiköprü beldesine emrindeki Uğurca köyünde çadırlarda yaşamış 140 nüfuslu Yezidiler Irak’a dönmeye korktuklarını belirtti. Takriben iki sene önce DEAŞ zulmünden kaçarak Türkiye’ye sığınarak Beşiri ilçesi İkiköprü Uğurca köyündeki kampta yaşayan Hatim Şamo, bu şekilde Irak’a dönmek istemediklerini, şu başlıca kadar DEAŞ’ı reel anlamda vuran kimseyi görmediklerini söyledi. DEAŞ gelmeden önce kimsenin onlara karışmadığını bildiren Şamo, “Tüm Yezidilerin nüfusu bir milyonu geçmezdi en fazla nüfusumuz 7 bindi. Ne merkezi hükumet ne de Kürt hükümeti bize karışmıyordu. Ama DEAŞ geldikten sonradan katliam yaptı. Kızlarımızı ve binlerde gençlerimizi katletti, binlercesi halen ellerinde. Ellerinde olanlar Irak’ta, Suudi Arabistan ve İran’dadır, kimse durumlarını bilmiyor. O yüzden Irak’a dönmek istemiyoruz. Avrupa, Amerika bizi kabul ederse gideriz lakin bu şekilde dönmeyeceğiz. Irak merkezi hükümeti bizi geri isterse bile dönmeyeceğiz, çünkü bizi koruyamadılar. Musul operasyonunda DEAŞ’ı bitirseler bile başka bir DEAŞ gelecek o yüzden dönmek istemiyoruz” dedi.

“Bir DAEŞ biter, diğeri başlar”

Aynı kampta yaşamış ve takriben bir yıl boyunca DEAŞ’ın elinde rehin kalan Kalaş Salh ise bir DEAŞ’ın biteceğini, yerine diğer DEAŞ’ların geleceğini ileri sürdü. Salh, “DEAŞ bitse bile diğer bir DEAŞ çıkacak biz oradayken ne merkezi hükümet ne de Kürt partisi bizi koruyamadı. Kızlarımızı, kadınlarımızı götürdüler gençlerimizi öldürdüler, köylerimizi yaktılar. yeniden Irak’a dönmeyeceğiz. Diğer bir devlet bizi kabul ederse oraya gideceğiz. Bende bir yıl boyunca DEAŞ’ın elinde rehin kaldım, sonra kaçmayı başardım ve sonradan Kürt hükumeti beni bir yıl tutukladı. Eşim, çocuklarım, annem, babam nerede olduklarını bilmiyordum. Irak’ta onları aramadığım yer kalmadı. Türkiye’ye geldikten daha sonra onları burada buldum. Şu Anda de DEAŞ’ın elinde yüzlerce kızımız, gencimiz var. Kadınlarımızı, kızlarımızı onların elinden kurtarsınlar” diye konuştu.

5 çocuk annesi Base Alias isimli bayan ise çocuklarını DEAŞ’ın elinden kurtardıklarını Irak’a dönmeleri halinde bir daha çocuklarını da kurtaramayacaklarından korktuklarını söyledi. Aliaş, “Irak’a dönmek istemiyoruz, çünkü bizi öldürmelerinden korkuyoruz. Burada barınmışız oraya dönmeye korkuyoruz. En azından çocuklarımızı kurtardık, dönersek çocuklarımızı bir daha kurtaramayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Mehmet Şükrü Yıldırım