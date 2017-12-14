DEAŞ’ın kaçırdığı 3 Ezidi çocuk bulundu

Terör örgütü DEAŞ tarafından 2014 yılında Irak’ta Ezidilerin yaşadığı Şengal bölgesinden kaçırılan Suheyla (7), İnaz (5) ve Mejdel (6) isimli çocuklar, Suriyeli bir aile tarafından kurtarılarak Gaziantep’e getirildi. Burada Irak Başkonsolosluğuna teslim edilen Ezidi çocuklar, ailelerine teslim edilmek üzere Bağdat’a gönderildi.

Çocukların şokta olduğunu ve konuşamadığını söyleyen Irak Başkonsolosu Muayad Ömer Koperly, “Çocuklar 3 yıl önce Şengal’den kaçırıldı. Suriyeli bir aile tarafından bulunan çocuklar, bize gönderildi. Biz de onların ailelerine ulaştık. Birazdan uçakla çocukları Bağdat’a ailelerine teslim edilmek üzere göndereceğiz. Çocukların bulunması için bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim” dedi.

Çocukları ailelerine teslim etmek için gelen HDP önceki dönem milletvekili Ezidi Ali Atalan ise “Biz umut ediyoruz ki bu çocukların başına gelen bir daha bütün insanlığın gücü ve mücadelesi ile özellikle Ortadoğu’da böyle bir trajedi bir daha yaşanmaz. Ve bu çocukların kurtarılması için destek veren yardım eden herkes için teşekkür ediyoruz ve inşallah bu destekler devam eder. Diğer çocukları da kurtarmak için Çünkü insanlık tarihinde hiçbir zaman bu zulüm başka hiçbir milletin başına gelmemiştir Ezidilerden başka. 3 yaşında, 5 yaşında, 7 yaşında çocukların kaçırıldığı esir alındığı hiçbir yerde görülmemiştir. Bu çocukların yaşadıkları şoktan dolayı kendi dillerini unutmuşlar hatta başka hiçbir dilde konuşmayı da bilmiyorlar, psikolojileri alt üst durumda. Bu konuda yardım eden herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Çocuklar ailelerine teslim edilmek üzere uçakla Bağdat’a gönderildi.

Lider Olgun – Orhan Erkılıç