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DEAŞ'ın saldırısında yaralanan Iraklı Kırıkkale'ye getirildi

– Kerkük’te düzenlenen saldırıda yaralanan Iraklı, kentte tedavi altına alındı

11 Kasım 2016 Cuma, 23:55
DEAŞ'ın saldırısında yaralanan Iraklı Kırıkkale'ye getirildi

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KIRIKKALE (AA) – Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü DEAŞ’ın düzenlediği saldırıda yaralanan Iraklı, Kırıkkale’de tedavi altına alındı.

Uçakla Esenboğa Havalimanı’na getirilen 34 yaşındaki Ahmet Muhammet Şükür, ambulansla kente getirildi.

Şükür, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kırıkkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mustafa Boyabatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaralının durumunun iyi olduğunu belirterek, daha sonra bir yaralının daha getirileceğini söyledi.

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