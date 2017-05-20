Dedeler ve nenelerden “İkinci Bahar” yürüyüşü

– Geleneksel hale gelen “Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü”, 1,5 kilometrelik parkurda 50 yaşın üstündeki 2 bin 15 kişinin katılımıyla yapıldı

ANKARA (AA) – Gelenekselleşen “Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü”, 2 bin 15 kişinin katılımıyla yapıldı.

Pursaklar Belediyesi İkinci Bahar Şenlikleri kapsamında bu yıl 11’incisi düzenlenen “Dedeler ve Neneler İkinci Bahar Yürüyüşü”, Osmanbey Caddesi’nde hazırlanan 1,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirildi.

50 yaşın üzerindeki 2 bin 15 kişinin katılımıyla yapılan yürüyüşte dedeler ve nenelere, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan Ali İhsan Lezgi’nin adını taşıyan ortaokulun öğrencileri de eşlik etti.

Ali İhsan Lezgi Ortaokulu öğrencileri, 15 Temmuz şehitlerinin isimlerinin yazılı olduğu tişörtler giyerek yürüyüşte yer aldı. Öğrencilerinden Enes Çağlayan, şehitlerin anısını yaşatmak istediklerini, büyükleri ile birlikte yürümekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin her yıl artan bir coşkuyla sürdüğünü, yürüyüşe katılanların bir yarış içerisinde olmadıklarını dile getirdi. Çetin, dede ve nenelerin bir yıl boyunca antrenman yaparak yürüyüşe hazırlandıklarını ifade etti.

Yürüyüşe katılanlara her yıl ücretsiz spor malzemeleri verdiklerini hatırlatan Çetin, amaçlarının yaşlıların kahvehanelerde sağlıksız bir yaşam sürmelerinin önüne geçmek olduğunu aktardı.

Yürüyüşe katılan emekli memur Abdulkadir Yalçınkaya (57), etkinlikte 10 yıldır yer aldığını belirterek, yaşlıların kendilerine güvenlerinin artması açısından bu tür faaliyetleri önemli bulduğunu söyledi.

Mehteran takımının da eşlik ettiği yürüyüş, Osmanbey Caddesi’nden başlayıp 1,5 kilometrelik parkurun tamamlanmasının ardından Ayyıldız Özgürlük Parkı’nda sona erdi.

Ankara’nın farklı ilçelerinden yaşlıların katıldığı yürüyüşün sonunda yapılan çekilişle 2 kişiye eşleriyle umre ziyareti, 20 kişiye eşleriyle Çanakkale gezisi, 40 kişiye eşleri ile torunlarıyla Kızılcahamam’da kaplıca tatili hediye edildi.