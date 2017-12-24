Define cinayeti zanlısı adliyeye getirildi
Alaplı ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü sabah 06.00 sıralarında Cambazlı Köyünde Cevdet A.’ya ait eve merdiven dayayarak pencereden giren Necati G. (39) seslere uyanan ev sakinlerinden Dilek A. ile kayınvalidesi Fatma A.’yı yaşanan boğuşma sırasında bıçaklayarak öldürdü. O sırada evde bulunan Cevdet A. ile oğlu Mehmet A., Necati G.’ Yi etkisiz hale getirerek elleri ve ayaklarını bağladıktan sonra jandarmaya teslim etti.
Evde yaşanan boğuşma sırasında aldığı darbeler nedeniyle yaralanan Necati G. tedavisi için hastaneye kaldırılmış ve ilk ifadesinde olayı define için yaptığını belirterek M.A (37), İ.S. (39), S.T. (50) , A.A.’nın (40) isimlerini vermişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Necati G. Ve diğer şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün akşam saatlerinde adliyeye getirildi. Savcılıkta sorguları tamamlanan şüphelilerden İ.S. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler ise tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A., S.T. ve A.A. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken ifadelerinde yaşanan cinayetle bir ilgilerinin olmadığını ve olayın yaşandığı saatlerde başka yerde olduklarını anlattı.
Gelin ve kaynanasını yaşanan boğuşma sırasında bıçakla öldürdüğünü itiraf eden Necati G. ise buldukları bir defineyi Cevdet A.’ya ait bir tarlaya sakladıklarını bir süre sonra baktıklarında yerinde olmadığını görünce tarlanın sahibi tarafından çalındığını düşünerek eve girdiğini iddia etti. Necati G.’nın geçtiğimiz Cuma sabahı saat 05.00 sıralarında ikamet ettiği Ömerli Köyü’nden siyah renkli bir otomobille Cambazlı Köyü’ne geldiği, yaklaşık 1 saat keşif yaptıktan sonra saat 06.00 sıralarında bulduğu bir merdiven ile Cevdet A.’ya ait evin arka tarafındaki penceresini açarak içeri girdiği öğrenildi.
Adliyede işlemleri tamamlanan Necati G. jandarma tarafından Beycuma Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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