Defterdarların Ticaret Borsasını ziyareti

SİVAS (AA) – Sivas Defterdarı Mustafa Yumuşak, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu’nu ziyaret etti.

Borsadan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette Kale Vergi Dairesi Müdürü Durmuş Ali Darıcı, Site Vergi Dairesi Müdürü Nazike Aksak Çelik ve Gelir Müdür Vekili Salih Özcandar ile Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Gül de yer aldı.

Sivas Defterdarı Yumuşak, vergilerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili çıkarılan yapılandırmanın süresinin 31 Mayıs 2017 tarihinde sona ereceğini anımsattı.

6736 Sayılı Vergilerin Yeniden Yapılandırılması ile ilgili yasanın ağustos ayında yürürlüğe girdiği aktaran Yumuşak, “25 Kasım 2016 tarihinde başvurular sona ermişti. Birinci taksitlerin 2016 yılında ödenmesi gerekiyordu, ikinci taksitler ise 4 ay ertelenmişti. Bu taksitler 31 Mayıs 2017 tarih itibariyle ödenmesi gerekiyor. Mükelleflerimizin zor duruma düşmemesi ve kendileri için tanınan bu imkandan faydalanmaları için 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ikinci taksitlerini ödemeleri gerekir. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen mükelleflerimiz vergi dairelerine müracaat edebilirler.” ifadelerini kullandı.

30 Kasım 2016 tarihine kadar birinci taksitlerini ödemeyen mükelleflere de zaman tanındığını anımsatan Yumuşak, birinci ve ikinci taksitlerin 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yapılandırmadan faydalanılacağını, ödeme yapmayanların faydalanamayacağını kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hastaoğlu da yapılandırmanın tekrar hayata geçirilmesinin esnaf ve tüccarlar için iyi bir uygulama olduğunu belirtti.