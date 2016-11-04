“Deli Zeynep” adına öykü yarışması

YOZGAT (AA) – Bahadın Belediyesi, yörede “Deli Zeynep” lakabıyla bilinen, sevdiğiyle evlenmesine engel olunduğu için akıl sağlığını kaybeden Zeynep Aktürk adına kısa öykü yarışması düzenlendi.

Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 87 yaşındaki Aktürk adına kısa öykü yarışması düzenlenmesine İbrahim ve Haydar Eroğlu kardeşlerin önerisiyle karar verildiğini söyledi.

Yarışmanın sponsorluğunu Muhsin Aktürk’ün üstlendiğini anlatan Özcan, şunları kaydetti:

“Yarışmaya seçici kurul üyeleri ve Deli Zeynep’in yakınları ile daha önce herhangi bir yarışmadan ödül almış olanlar katılamayacak. Yarışmanın konusu ‘aşk ve sevda’. Her yazar ancak bir kısa öyküyle yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılacak yazarların daha önce en az bir öyküsü bir dergide yayımlanmış olmalı. Seçici kurul tarafından değerlendirilecek olan eserler içerisinde birinci olan esere 750, ikinciye 500 ve üçüncüye ise 250 lira para ödülü verilecek. Ödül alan yazarlara ödülleri, Ağustos ayı içerisinde geleneksel olarak yapılan Bahadın Kültür Şenliklerinde verilecek.”

Özcan, son katılım tarihi 1 Şubat olan yarışmaya katılacak öykülerin yedi nüsha halinde Bahadın Belediyesi’ne postayla gönderilebileceğini sözlerine ekledi.