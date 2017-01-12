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12 Ocak 2017 Perşembe

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Delice'de muhtarlar ve halk toplantısı

12 Ocak 2017 Perşembe, 14:00

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KIRIKKALE (AA) – Kırıkkale’nin Delice ilçesinde muhtarlar ve halk toplantısı, Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Delice Kaymakamlığınca belediye toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Haktankaçmaz, halk günü uygulamasıyla vatandaşlarla düzenli olarak bir araya geleceklerini, talepleri ve şikayetleri öğreneceklerini söyledi.

Halkın taleplerinin birebir takipçisi ve sorunların çözümleyicisi olduklarını belirten Haktankaçmaz, bu toplantılarla halkla birebir, yüz yüze direkt iletişime geçtiklerini kaydetti.

Toplantıya, Delice Kaymakamı Nevzat Karkacı, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, İl Alay Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Delice Kırıkkale muhtarlar ve halk toplantısı Vali Mehmet İlker Haktankaçmaz

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