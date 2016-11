“Demir gibisin” dediler, kalp kanseri çıktı

KONYA (AA) – METİN BOLAT – Konya’da beynine sıçrayan tümör sonrası kalp kanseri teşhisi konulan kadın, başarılı operasyonla sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Süphan Olgun (49) tarlada çalışırken bayıldı. Felç geçiren ve sol tarafı tutmayan kadın, ilk götürüldüğü hastaneden Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kadının kontrollerinde, kalbinde tümör olduğu görüldü. Kalp kanseri teşhisiyle ameliyata alınan Olgun’dan 5 santimetrelik tümör çıkarıldı.

AA muhabirine başından geçenleri anlatan Olgun, havuç tarlasında çalışırken birden başının dönmeye başladığını, düştükten sonrasını hatırlamadığını söyledi.

Gözünü açtığında kendisini hastanede bulduğunu belirten Olgun, “Hareketli bir insanım. Bazıları hızım ve çevikliğimden dolayı yaşıma bile inanmıyordu. Çeşitli şikayetlerimden dolayı hastanelere gittim. O kadar doktora gittim, ‘Demir gibisin.’ dediler. Eşim, ‘Boşuna geliyoruz, sen demir gibisin.’ dedi. Bayılıp düşene, felç olana kadar hiçbir şeyim yoktu.” diye konuştu.

– Tümör beynine sıçramış

SÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öç, hasta kendilerine getirildiğinde hayati tehlikesi olduğunu söyledi.

Ekip olarak vakit kaybetmeden kalp kanseri hastası Süphan Olgun’u ameliyata aldıklarını ifade eden Öç, şunları kaydetti:

“Kalbin sol tarafında olan tümör, yaşamsal merkezler beyin, bacak, karın içindeki organları etkileyebilirdi. Zaten bize geldiğinde tümörden dolayı hastanın sol tarafı felçti. Tümör parçalanmaya, vücuda yayılmaya başlamıştı. Tümörün bir kısmı beynine sıçradığı için felç geçirmişti. Sol tarafını hareket ettiremeyen, ayağa kalkamayan hastamızın ameliyatı başarılı geçti.

Şu an hastamız ayağa kalkıyor, adım atabiliyor. Tümör kopmaya devam etseydi, hasta her an yaşamını yitirebilirdi.”

Öç, bayılma, baş dönmesi, kol ve bacaklarda güç kaybı şikayeti olan kişilerin mutlaka kalp kontrollerini yaptırması gerektiği uyarısında bulundu.