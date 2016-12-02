Demirköprü Barajında 60 kiloluk yayın yakalandı

Demirköprü Baraj gölünde balıkçı Nebi Doğan göre yakalanan 60 kilogram ağırlığındaki yayınlama balığı ise ilçede bulunan bir balıkçı da satışa çıkarıldı. Kayalar Balıkçılık isimli dükkan sahibi İbrahim Hemitli, 1 metre 87 santimetre boyundaki yayınlama balığının kilogramının 20 liradan satışa çıkarıldığını söyledi. Yayınlama balıklarına pazarda ilginin yoğun olduğunu gösteren Hemitli, “Bu büyüklükteki yayın balıkları ise basit basit yakalanmıyor. Yayınlama balıkları etobur olmalarından nedeniyle sürekli gelişen bir balık türü” dedi.

Hemitli, Bölgede yakalanan bu büyüklükteki yayınlama balıklarının ise özellikle İstanbul ve İzmir gibi büyük illerdeki restoranlardan yoğun talep gördüğünü sözlerine ekledi.

Behzat Akcan