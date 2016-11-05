Demirtaş geceyi hücrede değil misafirhanede geçirdi

Dün gece Edirne F Tipi Cezaevi’ne getirilen HDP Benzer Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın önümüzdeki günlerde uygun bir koğuşa alınacağı bildirildi. Selahattin Demirtaş’ı, avukatları eski Milletvekili Aysel Tuğluk ile Levent Pişkin ve Pınar Akdemir’in ziyaret ettikleri öğrenildi.

Ergin Yıldız