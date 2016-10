Demiryollarının kadın makinistleri

ESKİŞEHİR (AA) – SİNAN BALCIKOCA – Eskişehir’de, TCDD bünyesinde çalışan 8 kadın makinist, erkek mesleği olarak bilinen işlerinde gösterdikleri performansla takdir kazanıyor.

Hasanbey Lojistik Merkezi’nde görevli kadın makinistler, kent içindeki manevraların yanı sıra şehirler arası yolculuklarda da dizel ve elektrikli lokomotifleri kullanıyor.

Merkezin depo şefi Enver Toker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 yıldır bu sektörde çalıştığını belirterek, demiryollarının son birkaç yılda kadın makinistlere kapısını açtığını söyledi. Makinistliğin ağır meslek olduğunu anlatan Toker, “Gelişen teknolojiyle kadın makinistlere ihtiyaç duyuldu. Arkadaşlarımızdan çok memnunuz. Çeşitli eğitim safhalarından geçerek lokomotiflerin tümünü kullanabilir hale geldiler.” dedi.

Toker, kadın makinistlerin görevlerini başarılı şekilde yürüttüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

“İş verimliliği açısından faydalı oldukları kanaatindeyim. 8 kadın makinistimiz var. Kızlarımız çok gayretli. Makine kullanmak amacıyla yeterlilik belgesini alınca sefere çıkmak için can atıyorlar. Gerçekten işlerini severek yapıyorlar. Şu an şehir içi manevralar haricinde şehir dışındaki seferlere de çıkıyorlar. Kadın makinistler her türlü treni kullanabilecek bilgi ve donanıma sahip. İlerleyen dönemlerde eğitim aldıktan sonra Yüksek Hızlı Tren (YHT) de kullanabilecekler.”

– “18 yaşından beri tren kullanıyorum”

Makinistlerden 25 yaşındaki Nisa Çötok Arslan da 2010’da Haydarpaşa’da göreve başladığını, son 3 yıldır da Eskişehir’de çalıştığını söyledi.

Küçükken öğretmen olmayı istediğini anlatan Arslan, şöyle konuştu:

“Raylı sistemler bölümünü kazanıp mezun olunca, bu mesleği sevmeye başladım. Burada sadece 8 kadın çalışıyoruz ama zorluklarını çekiyoruz. Kadınlar için altyapının henüz yeterli olmadığını görüyoruz. 18 yaşından beri tren kullanıyorum. Şu anda hedefimde yok ama YHT kullanmak isterim. Bu iş bir erkek mesleği olarak görülüyor. Gerçekten de zor bir meslek ama kadın isterse başaramayacağı şey yoktur. İstikrarlı ve güçlü durmamız lazım.”

– “Görevimizi layıkıyla yerine getiriyoruz”

Makinistlerden 25 yaşındaki Seçil Ölmez de dedesi ve babasının TCDD çalışanı olmasından dolayı lisede raylı sistemler bölümünü tercih ettiğini söyledi.

Daha sonra bu alanda önlisans eğitimi aldığını ifade eden Ölmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

“TCDD’de 2011’de çalışmaya başladım. 5 yıldır makinistlik yapıyorum. Erkek arkadaşlarımız gibi görevimizi layıkıyla yerine getiriyoruz. Bizi görünce şaşıranlar oluyor. Makinist olduğumuza inanmayanlar bile var. Elektrikli ve dizel tüm trenleri kullanıyorum. Hedefimde YHT var. İnşallah ilerleyen dönemlerde kullanmak isterim. Bunun için tüm şartlarımız uyuyor.”

Makinist Sevilay Köseoğlu da makinistliğin erkek mesleği olarak görüldüğünü belirterek, “Zor bir meslek ama istedikten sonra yapılmayacak şey yok. Hayalimde hiç yoktu. Lisede bu bölümü kazandığımda oturup ağlamıştım ama şu an çok mutluyum. Yeterlilik belgelerimi tamamladığım zaman YHT de kullanmak isterim. Kadınların bu işi yapmasını istiyorum. Şu an bu alanda azınlıktayız. Hiç çekinmesinler, inandıktan sonra başarılmayacak iş yok.” ifadelerine yer verdi.