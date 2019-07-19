Demokrasi destanını “Kitre Bebekler” anlatıyor
KONYA (AA) – Konya’nın Ilgın İlçesinde ‘Kitre Bebek’ ustası Nazike Gündüz, yaptığı bebeklerle 15 Temmuz hain darbe girişimi esnasında yaşananları canlandırdı.
Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde usta öğretici olarak görev Yapan Nazike Gündüz, darbe girişi esnasında çekilen fotoğrafları incelerken etkilenmesi üzerine o gece yaşananları el emeği ile yaptığı Anadolu'nun kültürünü yansıtan Kitre Bebeklerle canlandırarak sergide buluştu.
Kitre Bebeklerin unutulmaya yüz tuttuğu “Kitre ile yapılan sanatsal bir eser olduğunu belirten Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
“20 yıldır usta öğretici olarak görev yapıyorum. 4 yıldır da kitre bebeklerle hobi olarak ilgileniyorum. Darbe girişi esnasında çekilen fotoğrafları incelerken etkilenerek Anadolu’nun Kültürünü yansıtan bebeklerimizle canlandırmaya karar verdim. Kitre beklerimizle ‘15 Temmuz Halkın Özgürlük Destanı’nı yaşatmak istedim. 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Bayramı’nda Halk Eğitim Merkezi olarak bizde varız demek istedik. Hain FÖTE darbe girişimini unutmamak ve unutturmamak amacı ile bebekleri yaptım. Bebeklerimizle Şehit Ömer Halis Demir’in şehit olduğu anı, tanklar ve tankın üzerine çıkan insanları, Saraçhane’deki havuzu ve şehitler köprüsünü canlandırdık. O gece yaşanan olayları bebeklerimizle halkın beğenisine sunduk. Çok olumlu tepkiler alıyorum” ifadelerime yer verdi.
Bir bebeğin bir haftada hazırlandığını aktaran Gündüz, "Sergimizde 110 ‘Kitre Bebek’ var. Son iki, üç aydır gece üç dörde kadar çalıştım. Ama zevkle yaptım. Çok yorucu bir çalışma oldu fakat başarılı bir çalışma olduğuna inanıyorum. Sergiyi hazırlamam iki yıl zamanımı aldı."
Gündüz, kendi hazırladığı "Kitre Bekleri" Lala Mustafa Paşa Külliyesi'nin sergi salonunda sergilemeye başladı.
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