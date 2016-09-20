“Demokrasi şehidi” Meriç Alemdar'ın adı okulda yaşatılıyor

ANKARA (AA) – Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit düşen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Meriç Alemdar’ın (44) ailesi, şehidin adının verildiği okulu ziyaret etti.

FETÖ’nün darbe girişiminin ardından kapatılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen ve şehit Meriç Alemdar’ın adı verilerek yeniden eğitim ve öğretime açılan ilk ve ortaokula İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı ile gelen şehidin eşi Fadime Alemdar, ağabeyi Deniz Alemdar ve kızı Pelin Alemdar öğrencilerle buluştu.

Öğrencilere öğütler verirken duygularına hakim olamayarak ağlayan Fadime Alemdar, “Çocuklardan tek isteğim onun gibi dürüst, onun gibi cesur, onun gibi çalışkan ve başarılı olmalarıdır. Çocuklardan bu vatana, bu millete, bu bayrağa sahip çıkmalarını istiyorum. Meriç Alemdar gibi olsunlar, kitap okusunlar, spor yapsınlar, korkusuz olsunlar.” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Balcı da öğrencilere Meriç Alemdar’ı anlattı.

Vatanına ve milletine bağlı gençlerin bu okulda yetişeceğini ifade eden Balcı “Salondaki değerli evlatlarımın gözlerine baktığım zaman görüyorum ki bu okuldan çok Meriç Alemdarlar çıkacak inşallah. Her okul bizim için kıymetli ama bu okulun önemi biraz da olsa bizde daha fazla. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak elimizden ne geliyorsa Meriç Alemdar İlkokulu ve Ortaokuluna yayacağız.” diye konuştu.

Hayrettin Balcı, sözlerinden etkilenen ve duygulanarak ağlayan bir öğrenciye Meriç Alemdar’ı sorarak duygularını aldı. Öğrenci “Ülkem adına üzülüyorum.” diyerek duygularını ifade etti.

Şehit Emniyet Müdürü Meriç Almedar’ın kızı Pelin Alemdar’ın lisede öğretmeni olan Okul Müdürü Erhan Eken ise “Bizler Meriç Alemdar’ın ismini taşıyan okulda görev yapmaktan dolayı gururluyuz. Aynı zamanda Meriç Bey’in kızı da benim öğrencim, Gölbaşı Anadolu Lisesinden. Ben o anlamda da biraz duygulandım. Allah bize böyle bir yerde görev nasip ettiği için şükrediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Hayrettin Balcı “Bedeli bir çiçekle ödenmez” diyerek Meriç Alemdar’ın eşi Fadime Alemdar’a çiçek takdim etti.