Demokrat Parti 4. Olağan Eskişehir İl Kongresi

ESKİŞEHİR (AA) – Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Tarihimize kara leke olarak düşmüş mayıslara, martlara, nisanlara, şubatlara, eylüllere bir yenisi eklenmesin diye verdiğimiz mücadelede, yeniden 15 Temmuz gibi bir kara günün bu millete yaşatılmış olmasının acısını yaşıyoruz.” dedi.

Uysal, partisinin 4. Olağan Eskişehir İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, milyonlarca şehit vermiş bir millet olarak şehit vermekten korkmadıklarını bildirdi.

Uysal, şöyle devam etti:

“Bugünün Türkiye’sinde şehit olanların neden şehit olduğunu ister istemez bilmek zorundayız. Bulunduğumuz coğrafyada ateş çemberinin içinde her daim bulunuyor olmaktan, bunca yıllık tarihi tecrübesine rağmen, bunca yıllık kavgasına rağmen ve Cumhuriyeti bundan 93 yıl önce ilan etmiş olmasına rağmen Türkiye’nin operasyonlara açık hale getirilmiş olmasının acısını yaşıyoruz. Tarihimize kara leke olarak düşmüş mayıslara, martlara, nisanlara, şubatlara, eylüllere bir yenisi eklenmesin diye verdiğimiz mücadelede, yeniden 15 Temmuz gibi bir kara günün bu millete yaşatılmış olmasının acısını yaşıyoruz.”

Uysal, ülkenin geneline bakıldığında daha farklı bir noktada olabilecek kapasitede bulunduğunu ifade ederek, “Türkiye imkanları ve kabiliyetleriyle gelişmeye müsait bir ülkedir. Dinamik genç nüfusuyla, demokratik gelişmişliğiyle, iktisadi gelişmişliğiyle bin yıldır bu ön Asya topraklarında varlık iradesini koymuş bu milletin hayallerini hayata geçirme derdindeyiz. Bir söz vardır, ‘Bir kere yapanlar, birçok kez yapabilir’. İşte bu büyük geçmişimizle, Atatürk’ün veciz ifadesiyle, ‘Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur’ diyerek yol gösterdiği gibi bu bir kere daha yapabilme gücünü bu büyük milletin, sizlerin ruhunda, geçmişinde, tarihinde görüyoruz.” dedi.

Türkiye’nin can alıcı meselelerinin bulunduğuna değinen Uysal, şunları kaydetti:

“Türkiye’de insanlarımızın gelecekle ilgili endişeleri varken, bu ülkenin zengini, fakiri huzursuzluk içinde yaşıyorken, ülkenin meseleleri farklı boyutlara döndürülmüştür. Türkiye’nin tabandan tavana silkinmeye ihtiyacı vardır. Bunun yegane adresi de sizler ve partimizdir. Açık yüreklilikle söylüyorum ki bugün Türkiye bu gidişatıyla adaletiyle, demokrasisiyle küme düşmüştür. Bugün eğer birilerinin aradığı, başkanlık sisteminin provası bu olağanüstü hal ise vah ülkemin haline, vah insanlarımın haline. Anayasayı, baba yasayı değiştirmekle olmaz. Öncelikle zihniyetin değişmesi gerekiyor. Gelin 15 Temmuz gecesi parti binalarınızın üstüne astığınız Atatürk posterlerinin, onun silah arkadaşlarının değerini anlayın.”