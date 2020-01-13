Deneyap atölyelerinin ikinci dönem robotik ve kodlama eğitimleri tamamlandı
ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir'de, Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri'nin ikinci dönem robotik ve kodlama eğitimleri proje şenliği ile sona erdi.
Odunpazarı Gençlik Merkezindeki proje şenliğinde robot yarışları yapıldı. Konusu "doğal afetlerden insanları korumak, uyarmak ve yaşamsal desteklerini sağlamak" olan yarışta, 160 öğrenci mücadele etti.
Yarışma sonunda dereceye girenler madalyayla ödüllendirildi.
Ayrıca, atölyelere isimleri verilen şehitler Piyade Binbaşı Mithat Dunca ve Piyade Uzman Çavuş Neşet Gök ile 15 Temmuz şehidi Polis Fatih Dalgıç'ın ailelerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın imzalı mektupları takdim edildi.
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