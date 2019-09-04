Deniz altındaki elektrik arızalarına yerli robotla müdahale edilecek
ÇANAKKALE (AA) – Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) Ar-Ge mühendislerince geliştirilen su altı robotunun saha çalışması Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde gerçekleştirildi.
Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyet gösteren UEDAŞ, kaliteli elektrik hizmetini vatandaşa kesintisiz olarak sunabilmek için Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.
UEDAŞ, hizmet bölgesinde yer alan Gökçeada, Bozcaada, Marmara, Avşa ve Ekinlik adalarında yaz aylarında turizmin etkisiyle artan yoğun elektrik kullanımı nedeniyle yaşanabilecek şebeke sorunlarına karşı çözüm geliştirdi. Adalara elektrik taşıyan su altı kablolarındaki olası arızalara karşı harekete geçen Ar-Ge ekibi, geliştirdikleri robotla şebekenin durumunu inceleyebilecek, olası arızalara müdahale sürecini hızlandırmış olacak.
UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, AA muhabirine, söz konusu su altı robotunun prototipinin testlerini Bozcaada açıklarında yaptıklarını söyledi.
Türkiye'de geliştirilen ilk yerli ve milli su altı robotunun teknik özellikleriyle de öne çıktığını dile getiren Danacı, "Geliştirilen su altı robotunun üzerinde 360 derece hareket kabiliyetine sahip 2 adet yüksek çözünürlüklü kamera bulunuyor. Aynı zamanda robotta, ses dalgalarını kullanarak cismin boyut, uzaklık gibi verilerin görülmesini sağlayan sonar aleti bulunuyor. GPS ile de nerede olduğu kolaylıkla saptanabilen ve 6 itici motoru bulunan su altı robotunun üzerinde metal dedektör ve 1 adet mekanik hareketli kol yer alıyor. Robotun uzaktan kontrol edilebilir olmasıyla da zamandan ve insan kaynağından tasarruf sağlayacağız." dedi.
Bozcaada'daki test çalışmalarına Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, UEDAŞ Çanakkale İşletme Müdürü Tunç Özdemir ile Ar-Ge ekibi katıldı.
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Deniz altındaki elektrik arızalarına yerli robotla müdahale edilecek
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