DenizBank'tan “DenizPrivate Limited Edition”
İSTANBUL (AA) – DenizBank, Mastercard ilk World Elite ürünü "DenizPrivate Limited Edition"ı hizmete sundu
DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, DenizPrivate'ı yenileyerek tüm dünyada en üst segment kart sahiplerinin kullandığı Mastercard World Elite kartı "DenizPrivate Limited Edition"ı Özel Bankacılık müşterilerinin hizmetine sundu.
"Sizin için, size özel bir dünya" mottosu ile hizmete alınan "DenizPrivate Limited Edition Mastercard", müşterilerine sadece Türkiye’de değil, Mastercard World Elite ayrıcalıkları ile tüm dünyada geniş yelpazede indirim ve ayrıcalıklarından yararlanma fırsatı sunuyor. Bu mottoyu tasarımına da taşıyan "DenizPrivate Limited Edition", kart sahibinin baş harflerinin yer aldığı mat siyah renk ve özel dikey tasarımıyla da karta kişisel bir imza atılmasını hedefliyor.
– "125 ülkede bine yakın havalimanı lounge'una giriş hakkı"
Verilen bilgiye göre, DenizPrivate Limited Edition’ın sunduğu özel avantajlar şöyle:
Yurt dışında 125 ülkede bine yakın havalimanı lounge'una giriş hakkı üstelik lansmana özel ilk girişler DenizPrivate Limited Edition’ın hediyesi. İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes ve Bodrum Milas Havalimanı iç ve dış hatlarda bir misafir ile birlikte ücretsiz lounge. Yurt dışında konaklama ve restoran harcamalarına yüzde 10 indirim. Yurt içinde otel harcamalarına yüzde 10 indirim. İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’daki havalimanlarında iç ve dış hat terminallerinde otopark ve vale hizmetlerinde yüzde 50 indirim. Türkiye’nin her yerinde pazar kahvaltılarına yüzde 30 indirim.
Mastercard Silver Logo bulunan DenizPrivate Limited Edition kart sahiplerinin yurt dışında yararlandıkları ayrıcalıklar ise şunlar:
Intercontinental Hotels Group Avrupa portföyünde yüzde 30’a varan konaklama indirimi. Hotels.com’da yüzde 10’a varan indirim. Araç kiralamalarda özel ayrıcalıklar. Avrupadaki Chic Outlet Shopping Merkezleri’nde özel indirimler. Paris, Fransa'daki Printemps Haussmann’ın baş mağazasında VIP hizmetler ve ayrıcalıklar. Cumartesi ve pazar günleri tiyatro ve sinema biletlerine yüzde 30 indirim. Yılda bir defa ücretsiz vize danışmanlık hizmeti. Concierge hizmetleri.
– "Yenilenen dünyamız, tüm dünya coğrafyalarında ayrıcalıklar sunuyor"
Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Ödeme Sistemleri ve Şube Dışı Kanallar Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, tüm ürün ve hizmetlerini "butik hizmet anlayışıyla" geliştirerek, kişiye özel ürünler sunmaya odaklandıklarını belirtti.
Hıçkıran, şunları kaydetti:
"Yenilenen dünyamız, yepyeni ufuklar, tüm dünya coğrafyalarında ayrıcalıklar sunuyor. Müşterilerimizden aldığımız gücü inovasyon kabiliyetimizle birleştiriyor, bankacılık anlayışımızı her geçen gün daha da ileriye taşıyoruz. Bambaşka bir görünümle sadece kart sahiplerinin değil kullanım anında kartı gören herkesin dikkatini çeken ve dünya çapında sunduğu avantajlarla farklılaşan DenizPrivate Limited Edition, müşterilerimize alışveriş anında zengin deneyimler sunuyor. 22. yılımızı karşılamaya hazırlandığımız 2019 yılı için yeni projeler üretmeye, müşterilerimize fark yaratan ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."
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