Denize düşen hamile mülteci kadın nefes kesen operasyonla kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde bindikleri şişme botla Midilli’ye gitmek isteyen Kongo, Eritre ve Gabon uyruklu 60 göçmen ölümden döndü. Radarla göçmenleri takip eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na alt bir gemi ile İzmir Sahil Emniyet Komutanlığı bünyesindeki botlar, kısa sürede müdahale ederek, göçmenleri boğulmaktan kurtardı. Oysa göçmenlerin arasında bulunan 30 yaşındaki Emanuelle Wilson adlı 30 yaşındaki gebe bayan o sırada denize düştü. Yüzme bilmeyen kadın ekipler göre kurtarıldı. Çok su yuttuğu öğrenilen 7 buçuk aylık hamile kadın ekipler göre Cunda Adası’na getirildi. Kıyıda bekleyen gebe kadına 112 ekipleri müdahale etti.

Karnındaki bebeğin de ölme ihtimaline karşı mülteci kadın Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleler ardından hamile bayan ve karnında taşıdığı bebek kurtarıldı. Hastanede insani yardımların yapıldığı gebe bayan ile ilgili muhabirimize açıklamalarda yer alan Ayvalık Devlet Hastanesi Başhekimi Eren Akgöl, hamile kadının ve karnındaki bebeğinin zamanında yapılan müdahaleler sonrasında sıhhat durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Gebe göçmen bayan, atlattığı travmanın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kadar Ayvalık Devlet Hastanesi’nden alınarak İzmir’in Dikili ilçesindeki Göç İdaresi’ne gönderildi.

Suat Salgın