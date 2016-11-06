denizi-kirleten-gemiye-106-bin-lira-ceza

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Denetim Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi’nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı yaptığı denetimlerde Panama bayraklı 21 bin 941 grostonluk ABM Discovery isimli kuru önem gemisinin, tabi bulunduğu Antalya Liman sahasında denizi kirlettiğini tespit etti. Seyrüseferden men edilen gemiye 106 bin 634 TL yönetimsel para cezası uygulandı. Kirlilikle ilgili tedbir alınırken, cezayı ödeyen gemi limandan ayrıldı.