Denizli Başsavcısından çocuklarına yürek burkan vasiyet

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli ile koruma polisin içinde bulunduğu makam aracı, bu sabahleyin Denizli-İzmir yolu Bozburun mevkiinde Uğur T.’nin kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyon ile çarpıştı. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti. Ağır yaralanan koruma polisi ise Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mustafa Alper’in bir röportajda 15 Temmuz günü ailesi ile helalleşmesi ve çocuklarına vasiyetleri yürekleri burktu.

“Babanızdan katiyen utanmayın”

Başsavcı Mustafa Alper, Denizli’de yerel yayınlama yapan gazeteci Engil Ünal’a verdiği röportajda darbe gecesi çocuklarıyla vedalaşmasını şu sözlerle anlatmıştı:

“Ben bugüne dek daima helal lokma yedim ve size de helal lokma yedirdim. Devletin okullarında okudum. Ülkeme aleyhinde sevgi ve saygımı hiç kaybetmedim. Şimdi ben gideceğim, geri dönmeyebilirim. Geri dönmediğim süre anneniz size sahip çıkar. Annenize bir şey olursa anneannenize ya da babaannenize gidin. Bankamatik kartımı bıraktım, içinde maaşımdan arta kalan tedarik olduğunu söyledim. 15 bin lira kadar para olan banka hesap cüzdanını da verip bununla da hayatınızı devam ettirirsiniz. Anneanneniz ve babaanneniz size sahip çıkacaktır. Bunlar gelir geçer. 10 sene, 20 sene, ola ki 30 sene daha sonra babanızın cenazesini alıp Demokrasi Şehitliğine defnederler. Korkmayın, babanızdan katiyen utanmayın.”

