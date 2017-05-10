Denizli Cumhuriyet Savcılığından ‘suikast’ açıklaması

Denizli Cumhuriyet Savcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 10.05.2017 tarihinde geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası neticesinde makam şoförü Muzaffer Akşehirli ile birlikte vefat etmişlerdir. 11.05.2017 günü saat 09.30’da Denizli Yargı Sarayı önünde yapılacak resmi merasim sonrasında Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in cenazesi Aydın ili Söke ilçesinde yer alan İlyasbey Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının arkasından Kültürlü ili Söke ilçesi Caferli (Soğucak) köyünde defnedilecektir. Makam Şoförü Muzaffer Akşehirli’nin cenazesi Denizli Hilal Camii’nde öğle namazına müteakip Bilmek Mezarlığı’na defnedilecektir.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Mustafa Alper’in trafik kazası neticesinde ölüm etmesi olayı ile ilgili bir takım basın kuruluşlarında ‘suikast sonucu vefat ettiği’ yönünde haberler olduğu görülmüştür. Birincil bulgulara göre olayın trafik kazası olduğu, ölümün trafik kazası neticesinde meydana geldiği tespit edilmiştir”