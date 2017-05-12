Denizli’de bir evden 4 kamyon çöp çıktı

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 569 Sokaktaki evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Ayşe S.’nin kızı Gülsevim T. ve ihtiyar kadının komşuları, mahalle muhtarı tarafından belediyenin temizlik birimine, çöp evle ilgili dilekçe ile başvuruda bulundu. Evin temizlenmesi için bahşedilen dilekçenin arkasında evin bulunduğu sokağa Pamukkale Belediyesi Temizlik ekipleri ve çöp kamyonu gönderildi. Sokağın antre ve çıkışında güvenlik önlemi alan belediye ekipleri, evin içinde ve bahçesinde temizlik çalışmalarına başladı.

Ihtiyar kadının biriktirdiklerinin arasında çürümüş yiyecek maddeleri, tahta parçaları ve yıpranmış elbiseler uyarı çekti. Yaklaşık 4 saatlik egzersiz sonunda evden 4 kamyon çöp çıkartıldı. Belediye ekiplerinin ihtiyar kadının evinden daha önce de kamyonla çöp çıkardığı öğrenildi.

Uygar Topaloğlu