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Denizlide deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine kadar; bugün saat 17.47’de, merkez üssü Babadağ İlçesi olan ve 3.2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

28 Ekim 2016 Cuma, 19:02
denizlide-deprem-oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nün verilerine kadar; bugün saat 17.47’de, merkez üssü Babadağ İlçesi olan ve 3.2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Sarsıntı 5.9 kilometre yerin aşağı meydana gelirken, herhangi bir mal ve can kaybı ile yaralanma olmadığı belirtildi.

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