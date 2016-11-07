Denizlide iki kaymakam açığa alındı

Denizli’nin Acıpayam Kaymakam Vekili Serkan Ayhan ve Bekilli Kaymakamı Mehmet Yıldız, İçişleri Bakanlığı’nın FETÖ/PDY’ye karşın yürüttüğü soruşturma dahilinde açığa alındı. Acıpayam ilçesinin eski kaymakamı Karahan Daştan’ın görevden alınmasından sonra yerine .