Denizlide iki kaymakam açığa alındı
Denizli’nin Acıpayam Kaymakam Vekili Serkan Ayhan ve Bekilli Kaymakamı Mehmet Yıldız, İçişleri Bakanlığı’nın FETÖ/PDY’ye karşın yürüttüğü soruşturma dahilinde açığa alındı. Acıpayam ilçesinin eski kaymakamı Karahan Daştan’ın görevden alınmasından sonra yerine .
07 Kasım 2016 Pazartesi, 23:37
Denizli’nin Acıpayam Kaymakam Vekili Serkan Ayhan ve Bekilli Kaymakamı Mehmet Yıldız, İçişleri Bakanlığı’nın FETÖ/PDY’ye karşın yürüttüğü soruşturma dahilinde açığa alındı.
Acıpayam ilçesinin eski kaymakamı Karahan Daştan’ın görevden alınmasından sonra yerine kaymakam vekili olarak Serkan Ayhan atanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Bekilli Kaymakamlığına da Mehmet Yıldız atanmıştı.
Medeni Topaloğlu