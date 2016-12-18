Denizlili şehide annesinden son bakış

Şehidin annesi Hanife İlhan, oğlunun fotoğrafına tabutu başında son kez bakarak, tabutuna sarıldı.

Denizlili 20 yaşındaki Sıhhiye Er Hasan İlhan’ın cenazesi dün akşam Kayseri’deki 12. Hava Ulaştırma Belli Başlı Üs Komutanlığında düzenlenen törenin arkasından Denizli’nin Kameriye ilçesindeki Hava Meydan Komutanlığı Havaalanı’na getirildi. Şehidin naaşı buradan morga kaldırıldı. Cenaze namazından önce helallik alınmak üzere Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 736/2. Sokak’taki babaevine getirilen şehidin naaşı, binlerce birey tarafından gözyaşları arasında karşılandı. Şehidin annesi Hanife, babası Süleyman ve kardeşi Fatih İlhan gözyaşı dökerek, şehidin tabutuna sarıldı. Şehidin naaşı helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınmak üzere Yeni Delikliçınar Camii’ne getirildi. Şehidin annesi Hanife İlhan, oğlunun fotoğrafına tabutu başında son defa bakarak gözyaşı döküp tabuta sarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, acılı anneye sarılarak avuntu etmeye çalıştı.

Şehidin cenaze namazına ailesi, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Bağımsızlık Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 11. Komando Tugayı Komutan Kurmay Albay Gültekin Zarar Görmüş, İl Güvenlik Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, CHP Denizli İl Başkanı Teoman Sancar, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, fazla sayıda askeri erkan ve binlerce yurttaş katıldı. Bakan Avcı, şehidin kardeşi Fatih İlhan ve babası Süleyman İlhan ile kol kola cenaze arabasına kadar yürüdü. Törende çoğu kez terör örgütünün karşı sloganlar atıldı, şehit için dualar edildi. Şehidin naaşı Denizli Asri Mezarlık’ta gözyaşları arasında defnedildi.

Ailesinin iki çocuğundan büyüğü olan 8 aylık asker Hasan İlhan’ın üniversitede 2 takvim elektrik-elektronik teknikerliği bölümünü bitirdiği öğrenildi.

Uygar Topaloğlu – Zekican Şenkaya

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