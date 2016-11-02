“Dental İmplantoloji” konferansında implant ameliyatı canlı yayınlandı

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin (NEÜ) konut sahipliği yaptığı, bu yıl “Dental İmplantoloji” başlığı ile düzenlenen 8. Uluslararası Üniversiteler Birliği Konferansı dahilinde Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirilen implant ameliyatını katılımcılar canlı yayınla izledi.

Ameliyat öncesinde Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yağmur Şener, katılımcıları Konya’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi ve üniversiteler arası işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Daha sonradan Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Arslan Terlemez ile Yrd. Doç. Dr. Emre Korkut ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Wissam Kamal Sharrouf’a teşekkür plaketi taktim edildi.

“Dental İmplantoloji” konferansına katılan yabancı ve yerli misafirler ile Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerinin bulunduğu salonda fakültenin ameliyathanesinde gerçekleştirilen implant ameliyatı canlı olarak yansıtıldı. Ameliyat sırasında katılımcılar merak ettikleri konularda ameliyatı gerçekleştiren Doç. Dr. Bozkurt Kubilay Işık’tan data aldı. Ameliyatla ilgili tüm detayları detaylı bir şekilde katılımcılara anlatan Işık, salondan gelen sorulara uygulamalı olarak cevap verdi.

Konferans Başkanı Prof. Dr. Wissam Kamal Sharrouf Konya’da gerçekleştirilen programın bilimsel açıdan büyük tartma taşıdığını belirtti. Her birinin 400 üyesi yer alan Milletlerarası Üniversiteler Birliği ile Arap Üniversiteler Birliği aralarında bir uzlaşma imzalandığını ve bu uzlaşma dahilinde akademisyen ve personel değişimleri ile iki taraflı programlar yapılacağını söyleyen Sharrouf, bu kapsamda NEÜ Diş Hekimliği fakültesine de sıkça ziyaretler düzenleyeceklerini ve müşterek bilimsel etkinliklerin sayısını artıracaklarını belirtti. Sharrouf, konferansa emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkür etti.