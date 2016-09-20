'Deplasman yasağının kaldırılmasına sıcak bakıyoruz'

İSTANBUL (AA) – Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile Galatasaray arasında 24 Eylül Cumartesi günü yapılacak maç öncesi Kulüpler Birliği Vakfı üyeleri, deplasman yasağının kalkması yönünde görüşmede bulunmak üzere İstanbul Valisi Vasip Şahin ile makamında bir araya geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu’nun katıldığı toplantının ardından açıklamada bulunan Şahin, deplasman yasağının kaldırılmasıyla ilgili nihai kararın 22 Eylül Perşembe günü İl Spor Güvenlik Kurulunun yapacağı toplantıda alınacağını dile getirdi.

“Umarım güzel bir karar çıkar”



Kulüpler Birliği Vakfının deplasman yasağının kaldırılmasına yönelik tavsiye kararı ve bu konudaki talebini hatırlatan Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Valilik olarak deplasman yasağının kaldırılmasına ve bu konunun yumuşatılmasına sıcak bakıyoruz ancak bizim İl Spor Güvenlik Kurulumuz sadece valilikten değil, kulüplerin ve başka kurumların temsilcilerinden de oluşmakta. Dolayısıyla perşembe günü yapılacak toplantının maddelerinden biri bu olacaktır. Umarım istediğimiz doğrultuda oradan güzel bir karar çıkar ve tribünlerde daha önceden olduğu gibi yine bütün takım taraftarları dostça, kardeşçe takımlarını destekleyerek bir bayram havası içerisinde 90 dakika geçirir. Daha sonra herkes evine mutlu ve neşeli bir şekilde döner. Yenenin yenileni, yenilenin yeneni kucakladığı güzel bir atmosfer oluşur. Bunun için elimizden gelen gayreti hepimiz göstereceğiz.”

Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’da yaptığı darbe girişiminden sonra oluşan birlik ve kardeşlik havasının, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında umut ettikleri sonucun çıkmasını kolaylaştıracağını anlatan Şahin, “Bu milletin, 15 Temmuz’da olduğu gibi bundan sonra her vesileyle bir arada olacağına inanıyoruz.” dedi.

“Taraftarı sevindirecek bir netice alacağımızı ümit ediyorum”



Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ da samimi bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktararak, “Kulüpler Birliği Vakfı olarak deplasman yasağının kaldırılması noktasındaki taleplerimizi ve destek sunabileceğimiz konuları paylaştık. İl Spor Güvenlik Kurulunun toplantısında Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi taraftarı sevindirecek bir netice alacağımızı ümit ediyorum. Tabi nihai karar İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında alınacak. Bizim aldığımız karar tavsiye niteliğindedir.” diye konuştu.