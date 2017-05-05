Deprem güvenliğinde çığır açacak buluş

Sakarya Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin’in öncülüğünde yürütülen projede Sakarya Üniversitesi Cihaz Mühendisliği bölümünden Yrd. Doç. Dr. İsmail Şahin, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aydınlık, Arş. Gör. Muaz Kemerli, Mak. Müh. Ceren Genç, İnşaat Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Naci Çağlar, Arş. Gör. Özge Şahin (Bursiyer), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Turan ve Marmara Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliği bölümünden Yrd. Doç. Dr. Seval Genç ve Malz. Met. Müh. Eda Açlık yer alıyor.

Takım sık sık bir araya gelerek proje üstünde çalışıyor. Proje dahilinde binalara bir titreşim azaltan parça konulması hedefleniyor. Amortisöre takılacak elektronik beyin, titreşimleri algılayarak, aleyhinde bir tepkime gösterecek. Bu sayede üzen kişi, depremin sarsıntılarını emerek, yıkıcı etkisini en üye indirecek.

“Bir mekatronik sistem”

TÜBİTAK tarafından desteklenen proje hakkında veri veren Sakarya Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Tahsin Engin, Türkiye’nin dörtte üçünün zelzele riski ile karşısında karşıya olduğu açıklama etti. Depremin insanı öldürmediğini, binaların insanı öldürdüğünü hatırlatan Engin, “Dolayısıyla biz binaları depreme daha tehlikesiz ayla getirebilirsek can ve mülk kayıplarında öne geçileceğini öngördük. Bu amaçla bir TÜBİTAK projesi başlattık. Gerçekten bu projenin ilkesi fazla basit, şırınganın içerisinde bulunan bir istikrarsız ve içerisinde bulunan demir parçacıklarının bulunduğu katı-değişken karışımı. Bizim projemizin esas ilkesi, sıvının akmaya karşı gösterdiği direnci değiştirme esasına dayalı. Bağlı oysa bu bir mekatronik sistem gerçekten. Mekanik ile elektroniğin iyice birleştiği gerçek bir mühendislik sistemi. Mekanik tarafta olağan bir amortisör kullanıyoruz, biz elektromıknatıs tarafını kablolar ile yapıp, kabloların ucuna da bir beyin, kontrolcü bir beyin geliştirdik. Bu sayede amortisörümüz binadan gelen titreşimleri algılayarak ona uygun aleyhinde bir sürümleme karakteri geliştiriyor, sürümleme katsayısını otomatik olarak ayarlayarak depremin, zeminden gelen titreşimlere karşısında daha eksik etkilenmesini sağlıyor. Temelde prensibi bu şekilde çalışıyor” dedi.

10 karakter takım

Projenin TÜBİTAK destekli olarak bir sene önce başladığını söyleyen Engin, “Şuanda 10 kişi projemizde tayin almakta. Bunların bir kısmı analist, bir kısmı bursiyer olarak doktora ve mastır öğrencileri. Takriben bir yıl daha süremiz var fakat şuanda projemizi kayda değer ölçüde tamamladık. Altı ay içerisinde projemizi bütün anlamıyla tamamlayarak bir model yapı üstünde testlerimizi de yapmış olacağız” diye konuştu.

“Yıkıcı etki yüzde 30’lara inecek”

Deprem titreşimlerini, yaptıkları ön testlerde yüzde 60-65’lere değin sönümlenebildiğini gördüklerini belirten Tahsin Engin, “Buda zaten depremin bina üzerindeki yıkıcı etkisini yüzde 30’lara çekmesi anlamına geliyor. Bu manâlı miktarda binaların yıkılmasına, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesine destek olacaktır diye düşünüyoruz. Bütün dünyada bununla ilgili çalışmalar var fakat ülkemizde bu konuda oysa araştırmayı birincil kere, multidisipliner bir alıştırma olduğu için İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ile beraber ortak yürüttüğümüz, üç üniversitenin konsorsiyum olarak yürüttüğü bir araştırmadan laf ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Bir yıl önce başlatılan projenin, 6 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

Refik Fidan – Burak Can Tokyürek