Deprem şehidi öğretmen mezarı başında anıldı

Depremde eşi, kızı, kardeşi ve yengesi ile birlikte aynı evde depreme yakalanarak hayatını kaybeden Mehmet Murat İşler isimli hoca; arkadaşları ve öğrencileri tarafından kabri başında anıldı. İsmi Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından tahsis yaptığı Erciş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bahşedilen Murat Öğretmen için 24 Kasım Öğretmenler Gününde meslektaşları ve öğrencileri kadar kabrine karanfil bırakıp ruhuna Yasin-i Şerif okutuldu.

Erciş Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Cevdet Akıcı, depremde okullarında görev yapan hoca arkadaşlarından Müdür Yardımcısı Mehmet Murat İşler’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Hayatını kaybeden öğretmenlerden Mehmet Murat İşler isminin okullarına verildiğini de anlatan Akıcı, vefat eden yer sarsıntısı şehidi tüm öğretmenlerin her birinin pırlanta olduğunu belirterek, “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mesai arkadaşlarımız ve öğrenci temsilcilerimizle birlikte Murat Hocamızın kabrine geldik. Allah mekanını cennet eylesin. Murat Hocamız lüzum okulumuzda, gerekse ilçede sevilen, farzedilen, içten, işine düşkün, , fedakar ve cefakar bir hoca arkadaşımızdı. Eşi, çocuğu, kardeşi ve yengesiyle birlikte depremde şehit oldular. Anısını yaşatmak amacıyla Bakanlığımıza teklifte bulunduk. Okulumuzun ismi de Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Hep kalbimizde yaşatacağız, her zaman dua edeceğiz. Allah mekanını cennet etsin. Allah ebediyete intikal eden öteki öğretmenlere, şehitlere de rahmet eylesin” dedi.