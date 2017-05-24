Deprem uzmanından korkutan tahmin

Manisa’nın Salihli ilçesinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası ve TMMOB Yerbilim Mühendisleri Odası işbirliğinde panel düzenlendi. Panele hatip olarak katılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Başvuru Formu Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapılan araştırmalar hakkında bilgi verdi. Manisa bölgesindeki faylar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Sözbilir “Manisa ve Alaşehir çevresinde tarihsel dönemlerden beri depremler meydana geliyor. Manisa’yı manâlı anlamda etkileyen 1845 depremleri var. Bu depremlerde önemli can ve mal kayıpları olmuştur. Daha yakın olarak 1969 depremleri var ve bu depremlerde Alaşehir’de 50’ye yakın vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve mal kayıpları olmuştur. Dolayısıyla bu bölgemizde diri faylarımız mevcuttur. Diri faylarımız fazla sayıdadır ve bu faylarımızın uzunluğu ise 50-60 km civarındadır. Bu faylar geçmiş tarihlerde 7 büyüklüğünde depremler üretmiştir. Bu dönemde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremler ise bu fay ve buna tabi kolların ürettiği depremlerdir. Bunlar olağan depremlerdir. Bu depremlerle birlikte gelecekte de 7 büyüklüğünde depremlerin olması bekleniyor. Bunun zaman konusunda bilgimiz değil” dedi.

“Yer Sarsıntısı fırtınası oluşturabilir”

Alaşehir’deki fayların birbirleri ile bağlantılı olduğunu ifade eden Sözbilir “Gediz graybeni fay sistemi var. Bu 150 kilometre uzunluğundaki bir fay sistemidir. Sarıgöl’den Manisa’ya dek uzanmaktadır. Bu sistem içinde kendi başına yer sarsıntısı üreten çok sayıda fay segmenti var. Bu faylar birbirleriyle etkileşim halinde olan faylardır. Depremler olduğunda bu faylar birbirini tetikleyip, zelzele fırtınası oluşturabilir” diye konuştu.

“Manisa ve Salihli fayı merkezden geçiyor”

Sarıgöl’den başlayıp, Manisa’ya dek uzanan fay segmentlerinin yer aldığına aksan yapan Prof. Dr. Sözbilir, “Bu bölgede Sarıgöl, Alaşehir, Killik, Salihli, Akçapınar fayları ile birlikte en önemli olan Manisa fayı var. Manisa fayının ve Salihli segmentinin manâlı özellikleri var. Çünkü ikisi de kentin merkezinden geçiyor. Birçok yapıda bu fayların üstüne bulunmaktadır. Bu faylar yer sarsıntısı üretirse, bu fayların üzerindeki yapıların hasar görmesi olasıdır. Başta yapılması gerekenler, bu fayların kent ölçeğinde 1/1000 ölçekli imar haritalarında, haritalanması gerekiyor. Kısacası faylar nerden geçiyor, hangi evin, sağından mı solundan mı geçiyor bu bilimsel verilerle ortaya konması gerekiyor. Bu çalışmaları Salihli Belediyesi yaptırıyor. Hem hangi yapı sıvılaşma üstünde olduğunun belirlenmesi içinde envanteri çıkarılmalıdır” dedi.

“Son depremler, sığı depremlerdir”

Son Manisa depremlerinin geniş bir bölgede hissedilmesi ile ilgili olarak Prof. Dr. Sözbilir, “Bunlar depremlerin yaradılış mekanizması ile ilgili olaylardır. Oradaki üstteki kabuğun kendi mitolojik ve yapısal özellikleri ile ilgilidir. Bunlar sığı depremlerdir. Ne değin sığı zelzele olursa, hissedilme oranı da öyle artmaktadır” dedi.

Behzat Akcan