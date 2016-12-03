Depremde iki bacağını kaybetti dünya rekortmeni oldu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde yakalandığı 17 Ağustos 1999 depreminde ilgi çekici altında kaldığı 3 günün ardından kendisine ulaşılan ve iki ayağı kangren olduğu için kesilen Umut Koçak, sıradan insanların yapabildiklerini yerine geçmek için tüm gücüyle çalışıyor. Hayatta asla pes etmek gibi bir felsefesi olmadığını dile getiren Koçak, depremden sonradan başladığı dalgıçlık eğitimiyle Dünya Engelliler Özgür Dalış Rekortmenliği ve Türkiye’nin ilk engelli dalış eğitmeni olma başarısına ulaştı. Şimdilerde çoğu serüven sporunu hiç zorlanmadan yaptığını söyleyen Koçak, denizi niçin bu kadar sevdiğini soranlara ise “Denizde iki ayağımı buluyorum” diye cevap verdiğini dile getirdi.

“Engelli değil engelleneniz”

Engelli değil engellenen olduğunu bildiren Dünya Engelliler Dalış Rekortmeni Umut Koçak, “1999 depreminde ilgi çekici aşağıda kalarak iki bacağımı diz üzerinden kaybettim, kangren yüzünden. Engellilik, benim tabirimle engellenenlik durumuna geçişim 17 Ağustos 1999 depremiyle başladı. Engellenen diyorum çünkü engelli olan aslında yollar, mimari yapılar, kaldırımlar, ulaşım araçları gibi şeylerdir gerçekte. Biz bu engeller gerisinde kaldığımızdan ben kendime engellenen olarak hitap ediyorum” dedi.

“Zelzele sonrası hayatımı iğne oyası gibi işledim”

Depremde iki bacağını kaybettikten sonradan kendine baştan hayata başlaması konusunda açlık oluştuğunu söyleyen Ufuk Koçak, “Durup düşündüm, ‘Ne yapacağız’ dedim. Daha 22 yaşında bir insanım ne yapacağım. Dedim fakat, ‘Her şeye rağmen hayat devam ediyorsa yaşayacaksın’ dedim. Çünkü şükür, ağız ile söyleyecek bir şey değildir. Şükredebilmesi için insanın, başına gelen türlü felaketlere karşın yaşamına kaldığı yerden devam edebilmesidir. Ve ben de bu yaşadığım olaylara rağmen hayatımı her yerde iğne oyası işler gibi işlemeye başladım. Her Tarafta kamp kurmaya, kaya tırmanışları yapmaya, su kayağı, yelken, rüzgar sörfü yapmaya başladım. Ve bunlar hep yaşantının içerisinde denizin bizimle bütünleşmesiydi” diye konuştu.

“Denizin altında ayaklarımı buluyorum”

Denizin, hayatında farklı bir anlamı olduğunu da dile getiren Koçak, “Sonradan 2009 yılında Değirmendere Sualtı Topluluğu’nda Murat Kulakaç hocamla tanıştım. Onunla tanışmamla birlikte benim de su altı dünyam başladı. Ilk dalışı yaptığım vakit engelli olduğum için bir yerden bir yere gideceğim zaman engellere takılıyorsunuz. Fakat deniz o kadar yok. Deniz defalarca bağışlayıcı, kabullenici. Bana sorduklarında ‘Ufuk, denizde ne buluyorsun’ diye, ben de ‘Ben ayaklarımı buluyorum’ diyordum çünkü su altı dünyası anne karnı huzuru diyorum. Hani anne karnında da o suyun içerisindeydik. O huzuru yakalıyorsunuz” biçiminde konuştu.

“Engelsiz bir dünya için çalışıyoruz”

Su altı eğitimlerinin ardındaki engelliler için ‘Engelsiz Deniz Projesi’ni yazmaya başladıklarını bildiren Koçak, “2010 yılından beri engelsiz deniz projesini burada devam ettiriyoruz. Burası bir dalış noktası bir dalış okulu. Ve biz burada böylece bir konsept oluşturduk fakat, buraya yalnızca dalıcılar gelirler. Yaşlıymış, çocukmuş yada her hangi bir şekilde engellenen olup olmaması bizi ilgilendirmiyor. Burası dalış okulu ve tüm arkadaşlar buraya gelip dalışlarını yapabiliyorlar. Yaklaşık 8 yıldan beri bölgemizde ve ara sıra kent dışından da getirdiğimiz arkadaşlarımızla DESAT olarak 60’a yakın kişiyi su altı dünyasıyla tanıştırdık. Bunların 10 her birine de milletlerarası geçerliliği olan sertifikalar verdik. Yeni projeler için çalışıyoruz. Engelsiz bir dünya oluşturabilmek için bizler burada çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Engellerin aşağı sinerek ezilmedim”

Engelli bir insan olarak yaşantının her yerinde bazı zorluklarla karşılaştığını bildiren Koçak sözlerine şöyle devam etti:

“Benim ‘Asla pes etme’ gibi bir felsefem vardır. Elbette ancak hayat zorluklarla ve engellerle dolu. Engellerin arkasından kalıp sinerseniz, yada bir kenara çekilirseniz, aralıksız şikayet ederseniz, evet bazı şeylerin ülkemde rehabilite edilmesi gerekiyor, lakin sürekli şikayet ederek o engellerin ardından kalmak gibi bir şart söz konusu değil. Benim böyle bir hayat tarzım var. Evet fazla fazla zorluklarla karşılaştım çünkü dalış malzemelerinin vücuda monte edilmesi bile cisim bütünlüğü bütün olan bir insana kadar ayarlanmış. Bele takılan bir önem benim için birazcık daha yukarı göğüs bölgesine takılması gerekti. Birincil ilk kez eğitimlerimde, hocalarım beni suyun altına indiriyorlardı. Bir topu su aşağı bir yerden bir yere fırlatır gibi beni oradan oraya atıyorlardı. Bakıyorlar yüzerliğim nasıl. Sonradan bizim karadan denize transferimizde bazı sıkıntılar yaşandı. Emrindeki fakat engellerle ve zorluklarla karşılaşarak azıcık da onlarla uğraş ederekten onların üstesinden gelerek başarabiliyoruz. Engellere takılıp kalmak, şikayet etmek ve sinmek gibi şeyler benim yaşam felsefemde yok. Diğer engellenen kardeşlerim için de olmaması gerektiğini düşünüyorum.”

“Denizin altı engellenenliğe açılan özgürlük penceresi”

Koçak, “Yüzme, dalış, rüzgar sörfü eğitimleri ve seminerlerin hepsini burada engellilere bedava olarak veriyoruz. Karadayken şehirler ve caddeler bizler için fazla dar alanlar. Bir kafesin içinde gibiyiz biz. Birazcık olarak o kafese, o hapis psikolojisine ufak bir pencere açabilmek bizim için önemli olan şey. Emrindeki ufak fakat ufku fazla geniş olan bir pencere bu. Biz o pencereden dışında arkadaşlarımızın maviye bakmalarını istiyoruz. Bizim dalış eğitimlerimizden çıkardığımız arkadaşlarımızın tümü azıcık da sudan daha külhanbeyi çıkıyorlar. Engellenen kardeşlerimizin istihdamla ilgili ileriye dönük projelerimiz var. Umarım bununla ilgili alt yapıları oluşturabiliriz. Gitmiş olduğumuz dalış okullarında birer tane engelli dalış eğitmeninin olduğunu bakmak de bizleri mutlu edecektir” dedi.

Gürcan Yılmaz